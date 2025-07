En concreto, el futbolista habría decidido deshacerse de varias carteras de lujo, ropa, calzado y juguetes que quedaron en su residencia en Estambul, tras el viaje de Wanda a la Argentina y su decisión de instalarse allí definitivamente.

No tardaron en aparecer teorías que vinculan a Eugenia “La China” Suárez, actual pareja de Icardi, con esta decisión. Sin embargo, Ochoa fue categórico al respecto: “¿Está la China Suárez detrás de esto? La fuente me dice que no, que esto es un arrebato de Mauro”.

“Venganza total para mí, porque ella dijo que se quedaba con todo lo de Argentina, entonces Mauro dijo ‘ah sí, entonces yo voy a donar lo que dejaste en Turquía’”, explicó Ochoa.