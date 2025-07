Tamara Pettinato bancó a su hermano Homero y le hizo una dura advertencia a Sofía Gonet tras su brutal ataque

Lo cierto es que ante este tremendo ataque público que recibió Homero Pettinato de la ex, quien salió a bancarlo fuerte fue su hermana Tamara Pettinato.

La panelista publicó una contundente foto en sus redes sociales junto a su hermano abrazados y sonriendo y con una firme advertencia se metió en la polémica entre el conductor y su ex.

"Que nadie se atreva", lanzó picante Tamara en la imagen desde sus historias de Instagram que fue replicada en su cuenta por Homero, recordandao la clásica canción de rock Mi vieja del cantante Pappo.

tamara pettinato banco a su hermano tras el ataque de sofia gonet

El furioso y polémico video de Sofía Gonet contra Homero Pettinato tras la separación: "Garrapatas"

Sofía Gonet compartió un terrrible video donde recordó los malos momentos que pasó al lado de Homero Pettinato tras confirmar la separación luego de unos pocos meses que duró el noviazgo.

“Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, dijo la influencer muy dura con el conductor.

“En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”, continuó la Reini.

Y siguió enumerando insólitas situaciones: “Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. O estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”.

“Era habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver”, disparó Sofía Gonet, y siguió recordando episodios: “No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja. Y aún así me quedé”.

Y sobre el pie de la historia hizo una autocrítica y llamó a la reflexión al resto de las mujeres: "Con el y aún así me quedé no juzgamos al otro, nos juzgamos a nosotras mismas". Por su parte, Homero respondió con ironía desde las redes con un video relajado con un grupo de amigos y minimizando las acusaciones de su ex.