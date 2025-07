Ángela Torres confesó por qué se distanció de Lali Espósito tras años de una profunda amistad

Lali Espósito y ángela torres en Esperanza mia

Ángela Torres contó cómo está hoy su amistad con Lali Espósito

Así las cosas, con el paso de los años Ángela Torres decidió terminar con aquellos comentarios nunca aclarados del todo y detalló qué pasó con su amistad con Lali Espósito, hoy por hoy ambas dedicadas de lleno a la música. "Cuando la conocí era totalmente su fan. Compartimos camarín ese año, yo estaba cumpliendo un sueño, no lo podía creer. Y ahí, amigas", recordó la sobrina de Diego Torres.

"Después pasaron dos años y me llamaron para hacer otra novela con ella, que fue Esperanza mía, que ahí también teníamos mucho juntas y en esa novela tuvimos nuestras rispideces. No nos llevamos muy bien en esa novela, la verdad", reconoció entonces asegurando que el vínculo amistoso era real.

En tanto, a pesar de las múltiples versiones sobre su supuesta pelea con Lali Espósito, Ángela aseguró que hubo nada puntual que las haya separado de manera tajante. "En realidad es que no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea en esa novela, era simplemente que de repente no estábamos conectando como antes, pero no pasaba nada. O sea, nunca hubo una pelea concreta. Me metí en "ShowMatch" y un día me preguntaron por Lali y a mí se me notó en la cara que no estaba todo recontra bien y me torturaron durante todo un año, armándome un beef inexistente con Lali”, explicó entonces.

Así, Ángela Torres admitió cuánto sufrió la presión mediática: “Cada vez que venía Lali, se pasaban todos los programas de chimentos diciendo mentiras sobre mí y Lali. Yo estaba incómoda. Era como si se está armando toda una cosa alrededor que no existe, que no es real, que hace que sea incómodo entre nosotras”.

No obstante, pasado un tiempo largo de aquel desencuentro, las chicas volvieron a reencontrarse sin presión alguna y todo volvió a ser como antes. "No hablamos por un montón de tiempo y ahora hace un par de años que ya estamos re conectadas también. El otro día estuve en su casa. La quiero mucho, la admiro con todo mi corazón y realmente crecí viéndola y amándola. O sea, soy fan de Lali como todos", confió feliz.

Vale recordar que actualmente Espósito forma parte del jurado de la nueva temporada del reality musical La Voz Argentina en la pantalla de Telefe, este año conducido por Nicolás Occhiato. En tanto, Ángela Torres está abocada a la promoción de 'No me olvides', su primer disco solista.