El tajante pedido de Gimena Accardi tras separarse de Nico Vázquez: "Dejen de..."

"Hay mucho amor y estamos afrontando una separación y un tiempo. No sé qué puede pasar en diez años, sigo pensando que Nico es el amor de mi vida. Ahora estamos procesando esto. A veces uno necesita enconrarse, nos amamos profundamente, voy a matar por él toda mi vida", afirmó dejando la puerta abierta a una reconciliación a futuro.

Y tras los rumores que involucraron a Mercedes Funes y Andrés Gil en la historia de su separación, Accardi sentenció que no hay nada: "Hablamos con Mercedes, estamos todos en comunicación. No pasa nada. Diga lo que diga cuando se instalan las cosas van a seguir hablando. Con Andrés estamos de gira con la obra así que nos van a ver desayunando".

Gimena Accardi aclaró que no iniciaron ningún trámite de divorcio y volvió a reiterar que no se involucre a más gente en la separació que nada tiene que ver: "Dejen de ensuciar gente que no tiene nada que ver, eso necesitamos frenar. El vínculo sigue intacto solo que ahora probamos estar solos después de lucharla mucho tiempo", finalizó la actriz.

Los motivos de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

En un comunicado desde las redes sociales, Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron que decidieron distanciarse luego de 18 años de relación y explicaron las razones de la decisión.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron los actores en el inicio del comunicado que difundieron.

Y remarcaron: "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón".

"Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", describieron sobre la crisis que intentaron atravesar.

"Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", añadieron Gimena y Nico.

Y cerraron conmovidos: "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo".