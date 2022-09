La Voz Argentina 2022: Natalia Oreiro, La Sole y Lali estrenaron la canción "Quiero todo"

La coaches del Talent Show Musical y la conductora de ¿Quién es la Máscara?, hicieron una versión muy movida en el estudio de La Voz Argentina 2022, con mucho baile y un despliegue escenográfico estelar.

¡Mirá el video con el tema que estrenaron Soledad, Lali y Natalia Oreiro en La Voz Argentina 2022!

La Voz Argentina 2022: el inesperado error de un participante que quebró a Lali Espósito

Cuando falta nada para la gran final de La Voz Argentina 2022, por estas horas se viven momentos decisivos entre los participantes del reality musical de Telefe, donde la presión y los nervios juegan un papel más que importante. Es así que en la noche del miércoles, al enfrentarse los participantes de los teams de La Sole contra los de Mau y Ricky en los cuartos de final, uno de ellos olvidó la letra de su performance, emocionando hasta las lágrimas a Lali Espósito por su forma manera de seguir adelante.

Fue Octavio Muratore del equipo de los hijos de Ricardo Montaner, quien ni bien entonó los primeros versos de 'Como pájaros en el aire' -de Mercedes Sosa y Peteco Carabajal- tuvo una laguna y ante el olvido de la letra Mau y Ricky le hicieron gestos para que siguiese adelante a pesar de todo y así lo hizo. Así es que logró llegar al final de su performance mientras la cámara tomaba a Lali Espósito contemplándolo mientras no podía evitar el llanto emocionado.

De esta manera, al término de su presentación la jurado de La Voz Argentina 2022 explicó lo que significaba para ella ese tema. “A mí me emociona esta canción, yo tengo familia en Santiago del Estero y la escuché muchas veces cantada por mis tíos y mis primos. Es una familia que conoce el hambre. Entonces, esta canción... no puedo hablar” balbuceó Lali. "Te felicito porque seguiste adelante. Es dificilísimo lo que hiciste, yo me voy corriendo y no canto. Seguiste adelante, cerraste tus ojos, te tocaste el corazón, real, lo vas a ver después y la cantaste hasta el final", completó Espósito.

En tanto, uno de sus coachs no tuvo más que palabras de aliento para el santiagueño. “La partiste, hermano. Eso que te pasó, nos pasó a todos. No es motivo para no votarte. Eres una estrella, cantas espectacular”, afirmó Ricky Montaner. Y como premio por su tesón al lograr superar un imponderable -muy habitual en los cantantes por cierto- Muratore fue elegido por los televidentes como uno de los dos semifinalistas del equipo de Mau y Ricky.