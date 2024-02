Las fotos que retratan el presente de Maxi, el hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz

El periodista Martín Candalaft recordó que el joven creció marcado por la muerte de su madre, la condena a su padre, que - en una salida transitoria - pierda la vida en un accidente de tránsito.

"Maxi es un chico que se crió huérfano porque su madre fue asesinada cuando él era muy chico y su padre estuvo muchos años en prisión hasta que finalmente murió, en una salida transitoria. Se crió sabiendo que Monzón, a quien él veía como el campeón del mundo se transformó en un femicida", señaló.

Mariana Fabbiani mostró al aire as imágenes del hijo de Monzón y Alicia Muniz. "Entró en crisis cuando lo fuimos a buscar", relató.

Martín Candalfat, en tanto, sumó: "Es una imagen que se esta buscando hace años en la TV argentina porque no ha dado prácticamente nunca en su vida. Desde muy chico, su padre, Carlos Monzón le arruinó la vida. Le arruinó la vida porque Maxi fue testigo como Monzón golpeaba a su madre".

La conductora de DDM cerró comentando que el hijo del campeón no tienen intenciones de dialogar con la prensa. "La ha pasado muy mal, con temas de adicciones. Está trabajando con un grupo de discapacidad... en un lugar donde le han dado la oportunidad de trabajar. No quiere hablar de la muerte de su madre.... No puede hablar", concluyó.

La conversación de Mariana Fabbiani con Maxi, el hijo de Alicia Muñoz y Carlos Monzón

Este miércoles, en DDM, Mariana Fabbiani contó que encontraron a Maxi, el hijo de Alicia Muñoz y Carlos Monzón, a 36 años de la muerte de la modelo uruguaya, en su lugar de trabajo.

La conductora intentó acercarse al hijo del campeón para dialogar, pero no logró entablar palabra alguna. "Cuando la producción me cuenta que encontrar a Maxi, que no quería hablar, que no estaba en condiciones de hablar, me acerqué personalmente. Quise hablar con él, pero fue imposible", reveló.

"Realmente, está lastimado a un nivel muy profundo. Es una persona que le cuesta llevar su vida adelante", agregó.

Mariana mencionó que su intención era poder conversar con Maxi para conocer cómo es su presente, a 36 años de la muerte de su madre. "Cruzamos miradas. Me reconoció, se levantó y se fue. Queríamos contar desde acá su punto de vista. No quise ejercer presión. Hablé con sus compañeros de trabajo y se nota que es un chico muy querido", cerró.