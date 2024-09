Licha habló de la brutal interna de los Bro tras su salida del streaming: "A espaldas de..."

"Algunos hablan de que a vos y a Nico no les dieron tanto lugar", le comentó el cronista Alejandro Castelo. "El streaming cuando se nos propuso era una charla de un grupo de amigos, que sea distendido y empezaron a pasar algunas cosas en las últimas semanas... de repente había un invitado pactado y te lo bajaban a último momento", contó.

Luego, el cronista le consultó por sus compañeros con quien hace el programa, Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, y Licha respondió: "Con el tema compañeros no tengo nada para decir, la verdad es que les deseo lo mejor. Entiendo que hoy Nico no vino hoy al stream. No sé si fue porque a espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor".

"Nosotros no somos Se Pico”, remarcó sobre el programa de Gastón Trezeguet. "Esto era una charla entre amigos. Recién lo llamé a Nico y no me atendió; lo están matando y en su lugar de trabajo lo deberían proteger", disparó.

Inmediatamente, el movilero le preguntó por la incorporación de Marisol, la novia del Chino. "En un momento hablamos y dijimos 'somos cuatro huevos', necesitamos poner a una chica que le meta otra chispa. Después se terminó tomando la decisión porque en el chat pedían que esté Marisol y no me parece mal en sí, pero creo que tenía que ser una decisión que se charle entre todos", sostuvo.

Nicolás Grosman se sintió traicionado por Los Bro de Gran Hermano y desató una polémica

Luego de su escandalosa separación de Florencia Regidor, Nicolás Grosman quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por un conflicto con su grupo de amigos y ex compañeros de Gran Hermano, Los Bro.

Lo cierto es que actualmente Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás formaron su propio programa de streaming transmitido en República Z. Fue en la última emisión, donde el finalista se sintió traicionado y decidió no salir al aire con sus compañeros.

“Nicolás llegó al programa de Los Bros (República Z) y no quiso salir al aire con el Chino y los demás, ofendido porque sacaron por videollamada a Flor Regidor sin consultarle”, reveló Gastón Trezeguet en su cuenta de X.

Flor Regidor streaming Los Bro

Esto sucedió ya que Grosman estaba llegando tarde al programa y por eso en el mientras tanto el resto del equipo tomó la decisión de hablar con su ex compañera de reality.

En el programa, la joven salió al aire desde sus vacaciones por Europa y habló acerca de sus experiencias con los hombres extranjeros. "A mi no me gustan los gringos", declaró.