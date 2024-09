Marcelito, el histórico Susano, reveló el motivo por el cual no estará con Susana Giménez y opinó sobre Licha

Ahora, alejado de la pantalla chica, se supo que Marcelito no estará este año en la gran vuelta de Susana que será el próximo domingo y en su reemplazo estará Licha de Gran Hermano 2023.

En diálogo con PrimiciasYa, Bezina confirmó que este año no arregló su cachet con la producción, motivo por el cual el ex GH ocupará su lugar.

En tanto, se sabe que Daniel Romero, el otro famoso "Susano" que acompaña a la diva desde hace más de una década, será quien completará la dupla masculina que secundará a la conductora en su show dominical.

"No voy a estar este año con Susana en su programa porque con Telefe no llegamos a un acuerdo económico. Desde ya más que agradecido a Susana y a su producción por tantos años compartidos desde el 2004 al 2019, una experiencia que para mí será única e inolvidable", indicó Marcelito en diálogo con este portal.

Sobre Licha opinó: "Me enteré que estará Lisandro de Gran Hermano en mi lugar y no lo conocía porque yo no miro televisión. Me parece más que acertado su ingreso, es un pibe con una presencia y facha espectacular. Junto con Dani Romero harán una dupla única".

Las fotos del sketch que grabó Susana Giménez con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes para su nuevo programa

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con su histórico programa el próximo domingo 15 de este mes. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá.

En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó.

Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

