Majo Martino confirmó el inesperado casamiento de una famosa pareja: "Internacional"

Minutos después, la conductora Yanina Latorre anunció: "Se casan, hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera, Majo estuvo presente: la señora Karina Jelinek y Flor Parise, su actual pareja".

"Están desde 2019, ellas eran muy amigas, terminaron siendo pareja, yo di la primicia del romance, se enojaron mucho conmigo, pero ahora está todo bien. Porque decían que yo las saqué del closet y ellas habían chapado en un vivo de Instagram, por eso lo había contado", siguió Yanina.

Luego, Martino contó: "Resulta que ellas lo tienen pensado desde hace mucho. No va a ser por iglesia ni por civil, pero van a hacer un festejo, una ceremonia. Esto no va a ser en Argentina, por eso viajaron a México. Se van a casar en Tulum, en la playa". "Las dos se van a vestidas de novia", sumó sobre los outfits que lucirán las protagonistas.

Cabe recordar que ambas estuvieron casadas: Jelinek lo hizo con Leonardo Fariña en 2011, y Parise con Gabriel 'Lechuga' Linares, el actual novio de Sabrina Rojas.

Karina Jelinek y su novia protagonizaron una fuerte pelea en medio de la fiesta de Wanda Nara

Wanda Nara realizó una increíble fiesta por su cumpleaños número 38 pero no todo fue diversión para ciertos invitados. Y es que se supo que Karina Jelinek, tuvo una dura pelea con su pareja con Florencia Parise en medio de la celebración.

Lo cierto es que parece que ambas discutieron durante la noche y la novia de la mediática decidió drásticamente abandonar el evento, dejando sola a Karina en Santa Bárbara.

Todo expuesto, cuando la ex participante de Bake Off (Telefe) publicó una historia en su Instagram, que luego borró, donde se veía un chat de WhatsApp en cual le rogaba que no la dejara sola en el cumpleaños.

“Jelinek la llamó y no le respondió, tiene un solo tilde. Subió esta foto al estado ¿sin querer? Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en sangre”, escribió el periodista Gustavo Méndez mostrando la captura.

Sin embargo, parece que ambas lograron arreglar sus diferencias y Méndez informó: “Reconciliadas. Dos adolescentes que se ponen en pedo y se pelean por una boludez. Se pudre todo y al rato se arreglan. Me cuentan desde la fiesta que no es la primera vez que sucede”.