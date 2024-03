Maná invitó a una fan de 10 años con una enfermedad terminal a cantar con ellos: el video

Sentada en su silla de ruedas, la nena se ubicó en el escenario. Para la ocasión interpretaron “No ha parado de llover”, al finalizar, ella dio unas palabras y el público la ovacionó.

“La quimioterapia fue muy dura para mí porque me tenían que pinchar y en un ciclo no encontraban el catéter y me quedó un moretón muy grande. Estoy agradecida con Dios y con ustedes por darle el mayor de mis sueños”, señaló la pequeña ante el aplauso masivo.

"Es por lo que se encuentra el sentido en lo que hacemos", dijo Fher de Maná ante su público que nuevamente quedó cautivado.

Luego Gaby expresó un mensaje de enseñanza en los tiempos que corren: "Hagamos más espacio en la memoria para felicidad y menos para peleas".