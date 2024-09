Un ex participante de Gran Hermano será el nuevo "Susano" de Susana Giménez

Ocurre que ante la baja de Marcelo Bezina, el histórico secretario al que la diva llamaba Marcelito famoso por ser el que sacaba las cartas y los cupones de los sorteos que acompañó a Susana desde 2004, este año no arregló su cachet con la producción, motivo por el cual la diva eligió al exparticipante de Gran Hermano.

En tanto, se sabe que Daniel Romero, el otro famoso "Susano" que acompaña a la diva desde hace más de una década, será quien completará la dupla masculina que secundará a la conductora en su show dominical.

Lo cierto es que en el día de ayer cuando se hizo la entrevista con los dos jugadores de la Selección Argentina que también participaron en el sketch, dado que no estarán en el país el domingo del debut, Licha y Danito -como lo llama Susana- ya formaron parte de la grabación.

Lisandro Navarro.jpg

Las fotos del sketch que grabó Susana Giménez con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes para su nuevo programa

La diva de los teléfonos Susana Giménez regresará a la pantalla de Telefe con su histórico programa el próximo domingo 15 de este mes. Recientemente, El ejército de LAM compartió unas imágenes de lo que se vendrá.

En Bondi, Ángel de Brito lanzó: "¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”. "No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, agregó.

Embed

Y reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

“Estuvo Yayo con Caro Pardíaco, estuvo (Damián) Betular, estuvo Nico Vázquez, estuvo Peter Lanzani, estuvo Sebastián Estévanez, Jorgelina Aruzzi grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”, contó el conductor.

Susana Giménez_sketch_invitados1.jpg

En una de las fotos, la rubia posó con su peluca morocha junto a los futbolistas Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. En la segunda imagen se la ve a la conductora con Aruzzi, Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.