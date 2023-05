Marcelo Tinelli habló sobre la enfermedad que sufre Cande: "Me parece muy valiente..."

Marcelo Tinelli sobre la bulimia de Cande Tinelli - captura Intrusos.jpg

Ante la consulta de Flor de la V sobre la cuestión, Marcelo admitió que "Es un tema que atraviesa a nuestra familia desde hace mucho tiempo, y que lo viene llevando muy bien". Así como reveló que Cande "Ha tenido momentos mejores y otros peores [porque] es algo que va y viene muchas veces".

Y con relación al posteo de su hija, el director artístico de América TV señaló: "Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada". Y remarcó que esos comentarios sobre la figura del otro "Pueden molestar, joder y herir mucho a las personas que por ahí van llevando un tema tan difícil como la bulimia o la anorexia".

Cande Tinelli habló sobre su enfermedad y fue terminante: "Todos fingimos..."

Tras haber publicado en sus redes sociales que estaba batallando nuevamente con la bulimia, Cande Tinelli habló el lunes con Intrusos (América TV) sobre su trastorno alimenticio.

"Hay un par de propuestas: la del Bailando... Yo estoy con ganas de volver con la música, que lo tengo bastante cocinado. El bailando... a chequear. En algo voy a estar, pero no sé si en el Bailando", contó la hija de Marcelo Tinelli al comienzo de la nota sobre sus proyectos laborales.

Por otra parte, en referencia a su salud, explicó: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mi también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar".

"Gran mensaje el que diste, porque viste que son temas que no se tocan con tanta facilidad", le dijo el notero a Cande. Y ella le respondió: "Todos fingimos medio demencia, pero hace un rato lo decía: la anorexia y la bulimia son enfermedades muy solitarias, y es clave poder hablar. Ahí, lo aceptás. Es importante el apoyo de tu familia".

En otra parte de la nota, el notero quiso saber si estaba soltera y ella lo afirmó. También le preguntó a la cantante si se veía de acá a unos meses en pareja y respondió: "No, estoy bien por ahora. Me quiero dedicar a mí ahora".