Reapareció el ex Gran Hermano Diego Leonardi y sorprendió a todos

Embed

En la casa, Leonardi contó que a cinco años de presión por un robo a mano armada. Cumplió parte de su condena en el penal de Mercedes, y en dos penitenciarías de Florencio Varela, hasta que consiguió la libertad.

Entró al reality porque sintió que era una oportunidad laboral para reinsertarse en la sociedad. "Cuando se enteran de que estuviste preso, te cierran las puertas", había dicho.

Marcelo Corazza, Gastón Trezeguet, Cristian U, Jesica Gómez, Silvina Scheffler, Nadia Epstein, Gustavo Conti también participaron de la promo Telefe por la vuelta de Gran Hermano.

image.png

Viviana Colmenero reapareció en TV y reveló un secreto de su paso por Gran Hermano

Viviana Colmenero, famosa por haber participado de Gran Hermano 2003, estuvo en LAM (América TV) y contó que su presente está lejos de los medios. La ganadora del famosos reality tiene un local de ropa femenina y no está interesada en volver a formar parte de un programa.

Después de su paso por la casa, Colmenero tuvo una enorme popularidad, aunque sufrió ciertos prejuicios después de que se conociera que era trabajadora sexual.

"¿En el casting vos dijiste que eras prostituta?", le preguntó Andrea Taboada. "No, ¿sabes que no? Yo nunca dije eso. El otro día me puse a pensar en eso. Yo nunca hablé de eso en Gran Hermano. Nunca hablé del tema. No dije nada ni en los castings ni en la casa", recordó.

Embed

Colmenero remarcó que fue algo que trascendió a la prensa, pero que ella no se encargó de difundir. "No van a encontrar ningún archivo mío diciendo: 'me dedico a esto o hago tal cosa'. Me mi boca jamás salió. Armaron la historia lo demás", sostuvo.

La ex GH indicó que, cuando su historia se masificó, ella no tuvo problemas en hacerse cargo de su pasado. "Yo después levanté la bandera", señaló.

Por último, Colmenero reveló que no logró un gran rédito económico tras su experiencia en el reality. "Quedé en la anda misma. No hice plata en la televisión. Habré hecho alguna que otra cosita... una obra de teatro en Mar del Plata, pero eso era nada, en comparación a la plata que hace la gente ahora", sentenció.