Martín Salwe habló por primera vez de su separación de Nenu López: "Está todo..."

“¿Soltera otra vez?”, fue la consulta directa de un seguidor de Instagram. A lo que Nenu López respondió con una foto de ella desde un balcón de noche y confirmando su estado sentimental: “Jajaja, ¿Cómo otra vez? Igual, sí”.

Luego, ante la pregunta de cómo se encontraba transitando este momento, Nenu comentó cómo se siente y en qué se aferra junto a la imagen zen de una ganesha: "Por suerte estoy bien, volviéndome a conectar con la espiritualidad", indicó.

nenu lopez separada de martin salwe.jpg

Este medio se contactó en exclusiva con Martín Salwe, quien se refirió al reciente final de su relación con la joven bailarina y aclaró que la decisión fue de mutuo acuerdo.

"Nenu lo confirmó por que está en todo su derecho de hacerlo", comenzó el actor acerca del mensaje en redes de su ahora ex novia. Y aclaró que el final de la relación se dio en buenos términos.

"Ya lo veníamos hablando y está todo más que bien. No pasó nada ni fue de un día para el otro, todo lo charlamos y llegamos a esta decisión juntos", explicó Salwe.

Además, sostuvo que la separación fue "hace un par de días" y al ser consultado sobre si en un tiempo podrían volver a estar juntos fue sincero: "Ni idea, ni pienso en eso".

nenu lopez martin salwe 2.jpg

El día que Martín Salwe y Nenu López hablaron de la posibilidad de casarse y formar una familia

El conductor Marcelo Tinelli le preguntó a la bailarina Nenu López en el Bailando 2023 sobre la posibilidad de casarse y tener un hijo con quien era su pareja, Martín Salwe: "Ayúdame loco", bromeó ella en un primer momento.

"¡Mira lo que me preguntas Marce! No se, obvio , supongo que si, sino no estaría con él. Yo soy re intensa, si estoy con vos, ya está. Me imagino viejitos y todo", respondió.

"¿Mamá te gustaría ser o no lo haga pensando todavía?", indagó Marcelo, y se desconcertó completamente con la eufórica reacción que tuvo la joven.

"Marce tengo 20 años, me estás matando. Eso ya quedó viejo, a los 35 años. A los 20 estás en la Bresh, no pensando en un hijo", reflexionó ella.