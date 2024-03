Nenu López confirmó su separación de Martín Salwe y reveló en qué se aferra en este triste momento

“¿Soltera otra vez?”, fue la consulta directa de un seguidor de Instagram. A lo que Nenu López respondió con una foto de ella desde un balcón de noche y confirmando su estado sentimental: “Jajaja, ¿cómo otra vez? Igual, sí”.

Luego, ante la pregunta de cómo se encontraba transitando este momento, Nenu comentó cómo se siente y en qué se aferra junto a la imagen zen de una ganesha: "Por suerte estoy bien, volviéndome a conectar con la espiritualidad", indicó.

Cabe recordar que Nenu y Martín compartieron dupla de baile en el certamen que conduce Marcelo Tinelli donde llegaron hasta una avanzada instancia, quedando eliminados a fines de enero.

El día que Martín Salwe y Nenu López hablaron de la posibilidad de casarse y formar una familia

El conductor Marcelo Tinelli le preguntó a la bailarina Nenu López en el Bailando 2023 sobre la posibilidad de casarse y tener un hijo con quien era su pareja, Martín Salwe: "Ayúdame loco", bromeó ella en un primer momento.

"¡Mira lo que me preguntas Marce! No se, obvio , supongo que si, sino no estaría con él. Yo soy re intensa, si estoy con vos, ya está. Me imagino viejitos y todo", respondió.

"¿Mamá te gustaría ser o no lo haga pensando todavía?", indagó Marcelo, y se desconcertó completamente con la eufórica reacción que tuvo la joven.

"Marce tengo 20 años, me estás matando. Eso ya quedó viejo, a los 35 años. A los 20 estás en la Bresh, no pensando en un hijo", reflexionó ella.