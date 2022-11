Matías Desiderio: "Hacer la película Car 24 fue el desafío más grande de mi carrera"

Matías Desiderio ha participado como actor de cine, teatro, televisión y comerciales en varios proyectos. En tele los más destacados fueron Lalola y Simona. Ahora trabajó en la serie El Hincha de Flow y que también se emite por El Nueve.

"Estamos muy contentos con El Hincha, fue una serie muy aceptada en Flow siendo lo más visto en este momento y también fuimos nomnados por los premios Cóndor. Las platafomras han suplantado el trabajo de los actores en la televisión. Lo que ya no se hace es el formato tira diaria, ahora se hacen series con 7 u 8 capítulos y después se va viendo si funciona hacer una segunda temporada. Ha cambiado todo, no hay falta de laburo, lo que cambió es la metodología".

"Venía haciendo mucho teatro, y yo hice Lalola que fue un proyecto exitoso que salió por América y ahí tuve mi primera nominación al Martín Fierro y también el premio Clarín. Después comencé a viajar a Los Ángeles y estuve abocado allá con mi labor y luego volví a participar en televisón en Simona que también fue un éxito esa tira. La tele tiene eso que te da popularidad", detalló.

Y la película Car 24 está nominada como "Mejor Película" en el prestigioso Festival internacional de Cine de Hollywood ARPA, donde la gala de la misma será el 20 de noviembre. El elenco del film completo es: Matías Desiderio, Salvatore di Costanzo, Lexy Panterra, Tony Panterra, Cody Renee Cameron, Gary Sievers, Frank Trenado, Tony Tanelli Oliver, Nicolas Roye.

"Esa película la filmé hace tres años en Los Ángeles, yo la escribí junto a Salvatore di Costanzo, mi socio en este proyecto, asi que la escribimos juntos. En esta película actuo y también la dirigí, asi que es un proyecto muy personal. Fui mi primera película en inglés y fue el desafío más grande de mi carrera. Yo no esperaba esta nominación, yo viví con mucha humildad la realización de esta película. Me sorprendió para bien todo lo que pasa con ella. No esperaba todo esto. Yo viajo el martes a Los Ángeles y ojalá ganemos el premio. Igual ya nos sentimos muy felices por la nominación, veremos qué sucede".

Sobre su pasión por el cine, contó: "Yo me crié para hacer cine. Desde chico veo mucho cine porque a mi mamá le fascina el cine, mi abuela trabajaba en el control de unos de los cines de la calle Lavalle. Yo me praparé y estudié para hacer cine, lo sigo haciendo".

Por otro lado, Matías ya está ensayando la obra de teatro "Faca" que estrenará esta temporada de verano 2023 en el teatro Astros con un coprotagonico junto al actor colombiano Daniel Pacheco. "También me gusta el teatro y haremos una obra ahora en temporada desde enero. Se viene un proyecto teatral muy lindo para el 2023".