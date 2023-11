Milthon y Bandido presentan Paso por tí

Letra de Paso por tí

Ella ha pasado tantas noches sola

Llorando por un logi que no la valora

Sin tantas complicaciones pone el día y la hora

Que antes que antes que amanezca vas a mojarte toda

No lo pienses mas mujer

No llores mas por el vamos a quemar un rato

Conmigo esta todo bien no llores por un gato

Avísame cuando estés sola

Ya no me aguanto las ganas me descontrola

Paso a buscarte en la bemba en la moto ahora

Tira la ubi que yo voy pa ahí, pa ahí

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Baby, mi amor ponete linda que..

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Bebe…

Matu lo llama pero el no le responde

Entonces busca otro hombre yo estoy ready

Bailame

Aunque se una noche quiero hacerte

Déjame conocerte

Ese culito me encanta ahí pegándose a mi sudando pa mi

Esa carita nena maldita bien sudadita me encanta a mi

Y yo no creo en coincidencias quizás me pongo un poco mal de la cabeza

Y no usted no tiene competencia me esta llevando a la demencia

Mami no aguanto ni un segundo ya quiero este encuentro

Cuando estas al lado mío se detiene el tiempo

Dame una chance mas que yo te iré a buscar

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Hoy paso por ti, dame la mano escapemos de aquí

El de a tu lado no te hace feliz

Cuéntale que vos sos mía, yo cumplí tus fantasías

Bebe…

Bandido, Milthon, Tu sabe

Gonza mándale cumbia