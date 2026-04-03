Alex Ruiz: el cantautor de América lanza su nuevo album

Los arreglos musicales fueron realizados por DMD Music, Daniel M. Di Pasca, un gran músico pianista, arreglador y Productor Artístico.

En octubre se lanzó el video Lyrics de la canción "Porque te quiero" y el 24 de noviembre salió a la luz otro video Lyrics pero esta vez del cover "Fascinación".

Además el artista cordobés lanzó en Spotify 5 canciones que forman parte de una extensa lista de temas que saldran publicados en los próximos meses, y que compuso junto a Gabriel Picone. Los titulos de las canciones son los siguientes: 1. Amarte bien 2. Extraño Amanecer 3. Te amo con urgencia 4. Interminable 5. Enciende tu corazón. Estos temas son del Género Baladas Románticas.

Embed - ALEX RUIZ "ENTRE DOS AMORES"

Alejandro Ruiz, nació en Rio Tercero, Provincia de Córdoba un 31 de Agosto bajo el signo de Virgo. Desde muy pequeño tuvo inclinación hacia la música y esto, seguramente, es hereditario ya que sus padres de muy jóvenes incursionaron en el canto.

Pronto llegaron sus primeras apariciones en público en concursos de canto, peñas, clubes y festivales; con el transcurso del tiempo realizó presentaciones en televisión con gran aceptación del público de todas las edades. Realizó varias giras por el interior.

En 1995 sale a la luz su primer cd, a nivel profesional, de música romántica de estilo internacional, con el título "Dime quien es". Editado por AHV Records.

Un año más tarde graba el compacto "Ritmo que atrapa". Ya en 1998 participa con otros artistas reconocidos en el cd "Explosión". Estos dos últimos para la disquera DBN.

Su tercer material se edita en 2001, con canciones de estilo mas latino, llamado "Estoy aquí", donde hace su debut como autor y compositor, (FONODISC). En el mismo año lo convocan como intérprete de dos tangos en el cd "Historia del tango", a editarse en Europa, que luego sería editado también en Argentina con el mismo título. Uno de esos tangos, "La fábula" fue seleccionado en 2003 para ser incluido en la película "El último beso" producida por Doménico Procacci, con Stéfano Acorsi, Giovanna Mezzogiorno y la actuación estelar de Stefanía Sandrelli.

A fines de 2006 finaliza su cuarta obra titulada "Amarte bien", con doce temas de su autoría, y de Gabriel Picone, autor, compositor y músico, que lo ha acompañado en cd anteriores, contando con arreglos y dirección musical de Miguel Bareilles (músico de la Sra. Estela Raval desde hace largo tiempo) y con la inclusión de dos clásicos como "Ahora o nunca" y "Cartas amarillas", además de su hit "Gitana".

En el 2009 graba el CD "Latin Cumbia" junto a músicos de su antigua banda (Alejandro y Los Supremos), que contiene 18 canciones, de las cuales 10 son de su autoría, y con RP Enterteiment como productora. En 2013 un nuevo materia discrográfico bajo el título "Baile Supremo" de 11 temas (6 de su autoría) con estílo muy rítmico. En ese mismo año participa como Productor Artístico de la banda de merengue "Zumba" de la discográfica "Magenta", siendo también coautor de su tema de difusión "Provocadora".

En síntesis, estos son algunos de los logros de este cantante, autor y compositor. En sus shows este artista suele versionar temas de otros autores e intérpretes.