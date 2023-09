BE.LOW, el DJ argentino elegido para cerrar la temporada más importante en Ibiza

FRANDJ34537.jpg

Pero lo que realmente ha destacado a BE.LOW en su carrera es su capacidad para compartir la cabina con algunos de los nombres más destacados de la escena internacional. Desde el reconocido Miguel Campbell (Hot Creations) hasta Jay De Lys, Matias Sundblad, Matichap, Mai Lachetti, Mateo Dufour y Toomy Disco, BE.LOW ha demostrado su versatilidad y su capacidad para elevar cualquier evento al siguiente nivel.

El 2022 marcó un punto de inflexión en la carrera de BE.LOW, ya que se enfocó en la producción de su propia música y la llevó a diferentes sellos discográficos en América y Europa. Esta incursión en la producción le permitió traspasar fronteras y llevar su música a otros continentes.

Hoy en día, BE.LOW es aclamado como el artista elegido para cerrar la gran temporada en Ibiza, una de las mecas de la música electrónica en el mundo. No solo compartirá fechas en la isla, sino que también estará a cargo de los after parties más importantes, consolidándose como una figura central en la famosa isla balear.

Si quieres ser parte de esta experiencia única, aquí tienes las próximas fechas para marcar en tu calendario:

28.10 - After Party con Vintage Culture & Andrea Oliva en IBZ.

- After Party con Vintage Culture & Andrea Oliva en IBZ. 30.10 - Closing Party Ship Ibiza.

¡Y no te preocupes, más fechas emocionantes se anunciarán próximamente en las redes sociales de BE.LOW!

En cuanto a sus producciones, BE.LOW ha dejado su huella en la escena con lanzamientos como "Waves" en Kief Music, "Aromic Stab" en Iwant Music, "First Hour" en Report Music, "Feeling Reverse" en Whoyostro, y "Sunny Sky" en O Site Record, todos en el año 2022.

Pero lo mejor está por venir, ya que su próximo lanzamiento, "Through The Love", verá la luz en septiembre de 2023 bajo el sello Don't Play Records.

BE.LOW, un nombre que continúa iluminando la escena electrónica argentina y conquistando el mundo, llevando su música y su pasión desde las cabinas de Buenos Aires hasta las luces deslumbrantes de Ibiza. Mantente atento a este talentoso artista que está destinado a seguir dejando una marca indeleble en la música electrónica mundial.