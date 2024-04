Cami presenta "Anna está alucinada" en Buenos Aires

La cita será el próximo 10 de Mayo en C Completo Art Media y las entradas ya se encuentran a la venta a través de passline (fecha reprogramada del 19 de Abril). Los tickets adquiridos para la fecha inicial tendrán validez para la nueva función, y aquellos que deseen solicitar la devolución del dinero pueden realizarlo a través de la ticketera.

Con una puesta en escena fresca, corporal e inmersiva, CAMI será la única protagonista del universo musical y escénico de “Anna está Alucinada”, gira que la llevará a recorrer diversas ciudades del país y de Argentina durante el primer semestre de 2024.

CAMI viene de presentar su nuevo show en el mítico Teatro Municipal de Santiago de Chile, donde sus fanáticos vivieron una experiencia única e innovadora, descubriendo una nueva faceta y su versatilidad como artista.

Durante los últimos meses la artista ha estado viajando constantemente a México y Argentina para realizar promoción y distintos shows. De este modo, en el mes de abril CAMI viajará por primera vez a Uruguay para presentarse en el escenario de Cosquín Rock.

“El público me entrega una fuerza, un coraje y una emocionalidad que no tiene comparación con nada de la vida cotidiana. Sin lugar a dudas, el show lo estamos creando para que no solamente sea una experiencia visual, sensorial, musical o auditiva, sino que emocional. Quiero que la gente entienda que hay más oportunidades de sentir la música”, comenta CAMI sobre los preparativos de este tour.

Anna, ha sido descrito por CAMI como un proyecto “profundo y sensorial”, lo que implica un renovado concepto artístico, rupturista y sólido a la vez, que trae consigo una puesta en escena inédita, donde expone sus dotes performáticas que incluye una propuesta de flauta traversa –la cual interpreta desde los 5 años–, sintetizadores y pedales, donde la propia artista estará mezclando por primera vez ante el público.

La referente del pop chileno, confirmada para Lollapalooza Chile 2024, presentó su nuevo proyecto en noviembre pasado, ocasión en la que estrenó “ANNA Vol.1 LOS AMANTES”.

Este EP, que cuenta con cinco canciones grabadas en el sur de Chile y que fueron compuestas junto al destacado productor Trooko, sumergen a CAMI en la música electrónica, con una propuesta refrescante y enérgica que ha sido recibida con total éxito por la audiencia y la crítica especializada.