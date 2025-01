"Daga en piscis", el disco debut de Ceika

Al respecto, la cantante señaló que, si tuviera que caracterizarlo en palabras, definiría a este álbum con "nostalgia, melancolía, y Mar del Plata" y agregó que "el disco fue un antes y un después en mi vida, porque me hizo abrazar todas esas facetas que no me gustaban de mí, y aprender".

Este trabajo se lanzo en septiembre en diferentes plataformas y desde entonces empezó a tener muy buena aceptación en el público, por lo que ahora viene la etapa de mostrarlo en nuevos escenarios nacionales con presentaciones y un perfil más alto ya sea en la la exposición de las canciones como de la artista.

"DAGA EN PISCIS" es el primer album en la carrera musical de la CEIKA, y fue compuesto, producido y mezclado, todo, en la ciudad de Mar del Plata, integrando géneros como trap, reggeatón, electrónica, r&b o pop. Durante sus shows también se presentan piezas inéditas que forman parte del álbum con canciones como "2 de Espadas", "Alas", "Veneno" y "Me pierdes", entre otras.

"Yo soy de piscis y el signo tiene esta dualidad, que a veces nos hace elegir entre ir por lo que uno quiere y dejar atrás personas que no nos hacen bien. Me siento representada por las canciones y por estas características de las piscianas. Por eso siento que la música fue muy importante, en este tiempo, porque me hizo generar esa catarsis que sirve para avanzar y empezar a caminar en nuestras vidas", comentó CEIKA.

Como artista, su comenzó en la adolescencia, recorriendo distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires como parte de una banda de covers. En 2023 presentó por primera vez su proyecto en solitario, "CEIKA", llevando su música a escenarios destacados como Fiestas Nacionales, el Teatro Auditorium, el Museo MAR, diversos centros culturales y otros espacios emblemáticos.

Con apenas 22 años de edad pero toda una vocación que desde niña la llevó a inclinarse por el arte, estudiar y crecer dentro de la música, CEIKA transita por el camino del profesionalismo. El disco se describe como "una experiencia musical ecléctica y vibrante que celebra la diversidad sonora y la escena marplatense", y seguro será lo que los seguidores de la cantante van a disfrutar y compartir en cada corte del álbum.