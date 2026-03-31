Fuerte interna: qué le exige Érica Rivas a Florencia Peña para volver a Casados con hijos

“No sé si lo están analizando si para plataforma o para contenido vertical, pero quieren hacer una serie entre María Elena Fuseneco (Rivas) y Moni Argento (Peña)”, comenzó el conductor.

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Y detalló: "Pero acá hay un tema: ustedes se acuerdan que con con Érica terminó todo muy mal. En la vuelta al teatro no estuvo y me consta que se arrepintió muchísimo, porque Eriva Rivas no está tan bien parada económicamente y se perdió de ganar millones. Los actores ganaron arriba de palos de dólares con la vuelta de Casados con hijos”.

Pampito repasó en su momento los motivos por los que Érica Rivas no aceptó la propuesta para hacer Casados con hijos en teatro: “Ella protestó en su momento por los libretos hasta que Gustavo Yankelevich y Guillermo Francella, que fue el director de la obra. Le dijeron que no lo haga. Después se arrepintió y le contestaron ahora no", contó.

“Pero hay algo más. Cuando ella sale a hacer declaraciones en su momento dispara contra las mujeres del elenco, Flor y Luisana, diciendo que no fueron sororas con ella”, agregó.

Y puntualizó sobre un pedido de disculpas que exigiría Rivas a Peña par volver a trabajar juntas: “Sé que tanto Flor Peña como Luisana Lopilato, se han ofendido mucho. Pero resulta que ahora Érica Rivas para poder hacer esta ficción, quiere que le pida disculpas Flor Peña. Lo que siente Érica es que Luisana y Flor Peña no saltaron a defenderla a ella cuando las autoridades de Casados con hijos no la apoyaron".

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Cómo sería el regreso de Érica Rivas a Casados con hijos tras ausentarse en teatro

Érica Rivas podría volver a ponerse en la piel de María Elena Fuseneco, el personaje que la marcó a fuego en Casados con hijos (Telefe).

Después de haberse negado a participar en la versión teatral del éxito televisivo, ahora la actriz estaría a un paso de regresar en un formato completamente distinto.

Se trataría de una precuela que narraría la vida de María Elena y Mónica Argento antes de conocer a Dardo Fuseneco (Marcelo De Bellis) y Pepe Argento (Guillermo Francella).

En esta nueva producción también estaría Florencia Peña, retomando su inolvidable rol como Moni. La idea sería mostrar cómo eran ambas mujeres antes de convertirse en las vecinas más explosivas de la televisión argentina.

La información se conoció en el programa Storytime, de Bondi Live, donde revelaron un dato clave sobre la interna que habría alejado en su momento a Érica Rivas del proyecto teatral, que fue un éxito total.

"Aparentemente Erica Rivas no renegaba mucho del personaje, sino renegaba de todo el elenco, salvo de Flor Peña porque fueron contratadas ambas para hacer una novela en vertical de la historia de Moni Argento y de María Elena Fuseneco", se detalló.

Además, sumaron más picante sobre el verdadero conflicto detrás de su salida: "Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo (Francella) capaz o con los guiones".