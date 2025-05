Juan Massimo: la reversión de cuando ya me empiece a quedar solo como homenaje a Charly García

Lo que en mi adolescencia me atrapaba por su melodía, hoy —a mis 66 años— me atraviesa por completo desde su letra, sentenció el maestro.

Me pregunto si Charly, en ese entonces, imaginaba cómo sería su vejez o si simplemente estaba vislumbrando la de todos nosotros, sostuvo.

Este homenaje no es casual. Charly García, para Massimo, es el más grande del rock nacional.

Su música me acompañó en mi adolescencia, en mi juventud y en gran parte de mi adultez. Es el artista que supo ponerle palabras y armonía a emociones y momentos que muchos de nosotros no sabíamos cómo nombrar. Y en estos tiempos, en los que las políticas del actual gobierno parecen ir en dirección contraria a aquellos valores por los que tantos lucharon, sentí necesario volver a su obra, relató el tanguero célebre por sus reversiones en las cuales fusiona al tango con el rock, el rap y el pop entre otros ritmos.

A esa obra que nos interpela desde lo más íntimo y también desde lo colectivo me llevó esta idea artística con los arreglos realizados por mi hijo, Christian Massimo, grabado en los estudios Fort Music y con la dirección técnica de Norberto Villagra.

Por último el mastro Massimo expresó que "quiero compartir una anécdota del proceso: cuando llegó el momento de ponerle voz a esta canción, algo en mí no lograba conectarse emocionalmente. Fue recién al segundo intento, al día siguiente, que comprendí que lo que me frenaba era una frase en particular, hacia el final del tema: “y el fantasma tuyo sobre todo. Esa imagen me dolió. Me conmovió. Tuve que enfrentar el vértigo de imaginarme realmente en ese momento, y solo entonces pude cantarla como sentía que debía hacerlo".

La versión en vivo ya está disponible en su canal de YouTube, grabada en su último concierto en La Tangente.

Tambien podrá escucharse también en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, y otras.

Gracias, Charly. Por tanto. Por todo.