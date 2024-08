Juli Savioli presenta "Te Prestaría Mis Ojos", su nuevo single

El video refleja los dos universos sensibles que forman parte del ADN emocional que interpelaron a Juli a la hora de hacer esta canción. Por un lado, el perteneciente a un pasado violento y hostil (representado por imágenes en blanco y negro) y, por el otro, una lado más asociado al entendimiento y el aprendizaje, representado con imagenes iluminadas y a color. Esta dualidad marca un antes y un después en la obra de Savioli, donde comienza a “salir a la luz”, luego de bucear por la oscuridad de sus propias emociones y experiencias.

En esta dualidad de “Julis” e historias que forman parte de una misma, la artista habla sobre no ser capaz de, o no querer, ver la realidad: “Te prestaría mis ojos para que veas como se prende fuego y arde, aquello que olvidaste, se está pudriendo todo alrededor y vos seguis diciendo no, que no”.

"Te Prestaría Mis Ojos" forma parte de su próximo álbum y, conceptualmente, constituye el Lado B de su EP "Perfección" lanzado en 2023. Este single es la continuación de “Lúcete”, “Mismo Aire” y “Espinas” lanzados este año.