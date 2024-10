Kylie Minogue vuelve a la Argentina con su Tension Tour: cuándo será el show

A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria, Kylie Minogue ha vendido más de 80 millones de álbumes a nivel mundial y ha acumulado 5 mil millones de streams en plataformas. Su colección de premios incluye 4 BRITs, 2 MTV Awards y 2 Grammys, y entre sus récords se encuentra el de ser la única artista femenina en tener 5 discos en el primer puesto en el Reino Unido por 5 décadas consecutivas. Las cifras impresionantes de la artista confirman algo que los amantes de la música del mundo saben muy bien: Kylie es una de las estrellas de mayor impacto cultural en el reino del pop.

A pesar de haber dado sus primeros pasos en la música a fines de la década de los 80, con su disco homónimo Kylie (1988), fue en la década de los 00 que Minogue saltó verdaderamente a la fama por el furor que desató el single “Spinning Around” y su disco dance pop Light Years, que marcó el vuelco de la artista a la música para las pistas. Con recursos de de los 70 cruzados con nuevos sonidos de la electrónica, Kylie había encontrado la fórmula para su pop perfecto. Su siguiente disco, Fever (2001), la encontraría ahondando en el synthpop y el electropop, y dio himnos como "Can't Get You Out of My Head" –que alcanzó el puesto número 1 en más de 40 países–, "Love at First Sight" o “In your eyes”.

El show que prepara Kylie para el Tension Tour promete una noche imperdible de celebración de su carrera, un recorrido por sus múltiples etapas y reinvenciones que la volvieron una figura relevante y contemporánea a lo largo de los años, aunque siempre en contacto con las raíces musicales del pasado colectivo. Además, encontrará a la artista estrenando todo el material de la dupla de discos Tension y Tension II, incluyendo el hit “Padam Padam”.