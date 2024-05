La noticia más esperada: Abel Pintos y Luciano Pereyra, juntos en concierto

Pero la sorpresa fue mucho más impactante cuando Luciano y Abel anunciaron la noticia más esperada por el público, y es que esta unión será mucho más que una canción. “Es Ahora” será además el título que llevará el ciclo de conciertos que ofrecerán juntos en el mes de noviembre en el Estadio Luna Park. Serán 10 funciones: sábado 9, domingo 10, miércoles 13, viernes 15, sábado 16, domingo 17, miércoles 20, viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Las entradas podrán ser adquiridas desde el viernes 17 de mayo por www.ticketportal.com.ar

“Dios y la música me siguen regalando momentos mágicos!! Una alegría compartida es el doble de la alegría! Por eso mismo estoy tan emocionado y feliz de cantar junto a mi hermano Abel. Esta canción que me hace entender aún más que no es ayer, no es mañana, #EsAhora”, declara Luciano sobre este encuentro mágico.

“También existen sueños que uno ni siquiera se atrevió a soñar alguna vez, pero que, cuando se develan ante nosotros, advertimos que siempre estuvieron ahí, en lo más profundo de nuestro corazón y que no solo necesitábamos cumplirlos, si no que fueron parte de nuestro camino y nos trajeron hasta acá. Cuando eso sucede, uno se dice: ES AHORA. Gracias Dios, por traerme en manos de un hermano que me inspira uno de los sueños más lindos de mi carrera”, señala Abel por su parte.

Con una carrera exitosa y una base de fanáticos sólida, Luciano y Abel han sido reconocidos por su habilidad para transmitir profundidad y pasión a través de sus canciones. Ahora, uniendo sus fuerzas, ofrecen una experiencia auditiva única que seguramente dejará una marca indeleble en el panorama musical.

"Es Ahora" representa un hito en las carreras de Luciano Pereyra y Abel Pintos, marcando el inicio de una nueva era de colaboración y creatividad para ambos artistas. Este anuncio demuestra su continua evolución artística y su compromiso con la excelencia musical.