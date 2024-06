LIT killah presenta Dreams & Love, el nuevo adelanto de su próximo trabajo discográfico

Grabado en un solemne hotel perdido de la ciudad, el video “DREAMS & LOVE” lo encuentra a LIT con una camarera (que podría ser la camarera o la camarera podría ser la encarnación de otra historia no resuelta) que se acerca a él para ofrecerle un Whisky On The Rocks. El momento es una excusa.

Lo real pasa cuando él la ve: la cabeza ilimitada de LIT abre un universo paralelo de nostalgia y fantasía, una premonición del pasado, aquellas premoniciones que despiertan lo carnal: “Nena, te pido perdón, tuve una premonición, nos vi solos en el hotel, pero no en la habitación. Besos donde no se ven, aguantándome el calor, llegando a tu punto G, desperté solo” nos cuenta el pionero argentino de la música urbana, canalizando el deseo en canción: “Soñando que era para mí, soñando que te comía, Sex & Dreams, Dreams & Love.”. Lo demás, queda en nuestras cabezas.