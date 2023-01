Nuevo y contundente cruce entre Marisa Brel y Laura Ubfal en Gran Hermano 2022: "Te diría que seas más..."

Todo arrancó cuando Marisa opinó la particular relación sobre la particular relación que hay entre Alfa y Camila. “Yo creo que, si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa”, afirmó Brel.