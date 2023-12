Oriana Sabatini sorprendió a Paulo Dybala dedicándole una dulce canción y recordando el compromiso

Oriana Sabatini cantando.jpg

Por eso es que la hija mayor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini no dudó en entrar al estudio de grabación para ponerle su voz a la canción "Para siempre", de Benjamín Amadeo, recordando así el reciente compromiso y dedicándosela al futbolista.

El en video, titulado "Para Paulo", se va a Oriana llegar al estudio para inmediatamente ponerse a cantar frente al micrófono, con los auriculares puestos como sucede en estos casos. En tanto, en otro tramo del audiovisual se la ve a Sabatini tocando el órgano, así como también en varios planos se observa el anillo de compromiso con el que el futbolista recientemente le pidió matrimonio.

Embed

Paulo Dybala habló de la propuesta de casamiento a Oriana Sabatini y dio detalles de la boda

Luego de la romántica propuesta de casamiento que le hizo Paulo Dybala a Oriana Sabatini en la famosa Fontana di Trevi, en Italita, el futbolista dio detalles de como planeo la sorpresa y adelantó ciertas cuestiones del festejo.

Todo se dio en una entrevista que Paulo realizó para el canal de streaming del periodista deportivo Gastón Edul y expresó: "Llevó un tiempo porque lo tuve que planear. Iban a venir algunos amigos. Yo quería que sea ahí, quería sorprenderla y, por suerte, lo pude hacer".

"El video que sale lo filma un amigo que estaba un poco más lejos. Estaban Álvaro Morata y Leandro Paredes, eran todos cómplices de la sorpresa y, la única que no sabía era Oriana. Por suerte salió muy bien", continuó contento.

Embed

Además, contó algunas internas divertidas acerca del momento previo a la propuesta. "Jodíamos porque, como Oriana no sabía, hacíamos indirectas pero nunca las agarró. En un momento se largó a llover con todo y dije 'me parece que se suspende' pero no lo entendía. Nos cagábamos de risa", afirmó.

En cuanto planes para el gran día, Dybala aseguró que tenían intenciones de festejar el casamiento en Argentina, ya que si bien viven en Italia, es el país natal de ambos."Es difícil por las competiciones. La idea es hacerlo en Argentina para estar con nuestra familia y amigos así que estamos en ese proceso", destacó.