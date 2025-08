El tremendo antojo de Sofía Pachano que su novio no le dejó cumplir en pleno embarazo

Lo cierto es que, teniendo presente que los antojos son habituales durante los primeros meses de embarazo, Sofía le consultó con picardía a su pareja "¿Me podés hacer un panchito?", tras lo cual reflexionó "No sé si puedo comerlo”, sabiendo perfectamente que no es la alimentación más recomendada para una mujer embarazada.

Tras ello, la respuesta de Santiago fue tajante. “No podés comer panchito. No podés comer hamburguesa ¿y vas a poder comer panchito?”, intentó hacerla pensar a pesar de las carcajadas por el tremendo antojo, esgrimiendo las razones para no modificar el menú según los deseos de Pachano.

Así las cosas, habiendo grabado la situación dado que sabía perfectamente cuál sería la respuesta de su pareja, Sofía Pachano no dudó en compartir el divertido video que hizo reír a muchos de sus seguidores que la acompañan desde el mundo virtual en estas nueve lunas.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo - pancho

Así prepara su hogar: Sofía Pachano mostró las reformas que planea para recibir a su bebé

A pocas semanas de anunciar que está embarazada por primera vez, Sofía Pachano comenzó a compartir en redes sociales cómo se está preparando para la llegada del “bebé millas”, como cariñosamente llama al hijo que espera junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo.

Con cuatro meses de gestación por delante y cinco más hasta el nacimiento, la hija de Aníbal Pachano se embarcó en una remodelación completa de su casa. Aunque aclaró que el cuarto del futuro bebé será lo último que acondicionarán, sí están realizando varios cambios para renovar la energía del hogar.

“Estamos haciendo muchas cosas en la casa antes de que llegue ‘bebé de Millas’. El cuarto va a ser lo último. Recuerden que estoy en el cuarto mes, falta un montón”, explicó Sofía en sus historias de Instagram, donde la siguen casi 800 mil personas.

Con humor, también relató una de las primeras reformas que encararon: “Cambiamos el piso de la galería porque era un piso muy pedorro el que había. Vino con la casa y resbalaba mucho. Y no vamos a tentar al destino de que este ser humano se caiga porque estoy más torpe que nunca”.

Además, enumeró algunos de los cambios que ya están en marcha: “Estamos con eso, con el escritorio, con las cortinas del comedor, con la alfombra para el comedor. Y me queda el living, acá donde estoy ahora sentada”, dijo con tono de preocupación pero también entusiasmo.

El embarazo de Sofía Pachano llega en un momento emocionalmente complejo para la familia. Su padre, el reconocido coreógrafo Aníbal Pachano, reveló recientemente que enfrenta una nueva etapa de su lucha contra el cáncer, una enfermedad que ya había superado en el pasado.

"Estoy recién operado, en recuperación, entonces, eso me tenía muy preocupado. Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme", expresó el artista. "Volvió a dispararse el cáncer, y estoy atento, escuchando al cuerpo", agregó.

Mientras se prepara para convertirse en madre, Sofía Pachano transita este momento con la emoción de una nueva vida en camino y el acompañamiento incondicional a su padre, en una etapa que mezcla ilusión, cambios y resiliencia.