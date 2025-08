Escándalo total: Tamara Pettinato y Ernesto Tenembaum recibieron un duro golpe en el plano laboral

"Levantan un programa que yo quería mucho que es el que conducía de 5 a 6 de la tarde que ahí lo lamento por los columnistas que había. A mí me gustaba hacer mucho ese programa pero laburar en doble turno es muy exigente también, entonces recuperar de alguna manera la tarde para mí está bueno", se sinceró el periodista comentando que lo "aliviana" en lo laboral el hecho de no tener que cubrir también ese espacio en la tarde.

Y contó que ante esta determinación de la emisora de quitar ese ciclo que conducía a la tarde, Jairo Straccia decidió renunciar también al ciclo mañanero del que participaba: "Lo más doloroso por la trayectoria del programa que es que levantan Buenos Tardes China y como consecuencia de esto Jairo dijo: 'si mi programa se levanta yo no quiero seguir en la radio, me parece que está mal seguir'. Cosa que yo respeto y sufro enormemente porque me parecía injusto incluir (en la lista) y humanamente es una cagada no tenerlo a Jairo charlando acá todos los días, es una pérdida importante en términos humanos".

"Uno contempla que en términos profesionales uno creza hacia un lado o el otro porque asó es la vida pero cuando pasa por decisión de otro nada te rompe más las pelo... Así es la cosa y como nosotros somos un grupo terapéutico, un grupo de auto ayuda, necesitamos procesarlo en grupo, no es algo que vamos a hacer en soledad", concluyó el periodista.

El abruto final del programa de Tamara Pettinato y Nacho Girón: "Tristes"

Nacho Guirón expresó con dolor desde sus historias de Instagram sobre el inesperado final de su programa Todo Marcha Acorde al Plan en Radio con Vos y dio las razones de la sorpresiva decisión que le fue informaron, mensaje que fue replicado desde su cuenta en redes por su compañera Tamara Pettinato.

"No queremos seguir arruinándoles el inicio de la semana pero tenemos que contarles que desde este lunes 04/08 Todo Marcha Acorde al Plan TMAP no va a salir más al aire de Radio con vos. La decisión de la 'reestructuración' de la radio nos pone tristes porque en apenas 3 meses armamos un equipo hermoso y hasta triplicamos el share con el que arrancamos. Un abrazo enorme para todos los amigos que terminan también en estas horas. ¡Seguro nos volveremos a encontrar! Gracias por tanta buena vibra en un horario nocturno siempre desafiante", indicó el periodista en sus historias.