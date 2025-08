Afirman que Nicki Nicole sale con uno de los mejores futbolistas del mundo: "A los besos con..."

Asimismo, en tren de su argumentación, Javi Hoyos hizo hincapié en que “hay quienes creen que Lamine tiene de fondo una foto de Nicki, porque el muro de ladrillos que aparece coincide con una publicación de ella”.

Nicki Nicole y Yamine Lamal 1

En tanto, en un siguiente posteo el influencer español deslizó que la propia Nicki Nicole le habría confirmado el romance a través de un insólito guiño virtual. “Se acuerdan de que en uno de los videos les dije ‘por favor, Nicky y Lamine, haced un gesto en el próximo video que publiquen si se están liando. Por ejemplo, guiñar un ojo a cámara’”, señaló entonces Hoyos.

“Y lo inesperado ocurrió: Nicki Nicole posteó un video con la canción Boy Is Mine (“El chico es mío”)… y sí, guiñó un ojo", explicó junto al video en cuestión.

En tanto, el periodista señaló que la cantante Malú Trevejo, ex de Trueno, reaccionó frente a la noticia expresando: “Ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada”.

Nicki Nicole desmintió un nuevo romance y estalló en las redes: "Décimo novio del año inventado"

El éxito y la exposición mediática parecen tener un doble filo para Nicki Nicole. Si bien disfruta de su carrera artística en plena expansión, la invasión a su vida privada es algo que, según dejó en claro, la incomoda cada vez más.

Así, en abril pasado, la cantante rosarina fue vinculada sentimentalmente con Luca Bertoldi Menem, hijo mayor de Zulemita Menem. La versión fue lanzada por Débora D’Amato en el programa Viviana con vos (El Trece), donde la periodista aseguró: “Por más que lo desmientan, el martes estuvieron en Punta del Este. Tenemos lugar, hora y qué comieron. La mismísima Nicki Nicole y el hijo mayor de Zulemita Menem... Muy linda pareja”.

TW Nicki Nicole - descargo 1.jpg

Incluso, el programa mostró un video que supuestamente los muestra compartiendo una cena en un restaurante de la ciudad uruguaya. Sin embargo, la artista no tardó en reaccionar con ironía y enojo a través de su cuenta de X (ex Twitter).

“Décimo novio del año inventado y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería, así le hablo para pedirle medialunas”, escribió en un primer mensaje. Y agregó: “Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla, debe pensar que la estoy gozando. We, estaba re caliente”.

En una serie de publicaciones posteriores, Nicki dejó en claro su postura: “Además, no quiero novio. Quiero estar soltera y jugar a los Sims”. Y concluyó su descargo con un mensaje directo para sus seguidores: “Bueno, los quiero mucho. Ya hice mi descargo del día. Pueden hacerlo también. Besos. Que estén bien”.

TW Nicki Nicole - descargo 2.jpg

Con su estilo frontal y descontracturado, la artista dejó en evidencia su fastidio por las versiones infundadas que circulan sobre su vida amorosa. ¿Pasará lo mismo con esta nueva versión de affaire con Yamal?