El legendario ritual religioso del que participó Gimena Accardi tras separarse de Nico Vázquez

Antes de viajar a Europa, fue desde las redes sociales con un comunicado en conjunto donde Gimena Accardi y Nico Vázquez anunciaron el final de su historia de amor.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porquehay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", describieron.

Y cerraron: "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una.Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo".

gimena accardi ritual religioso en españa

Qué dijo Gimena Accardi de su separación de Nico Vázquez

Antes de partir rumbo a España, Gimena Accardi habló con la prensa y aclaró las razones por las que se separó de Nico Vázquez luego de 18 años juntos y dejó la puerta abierta para una reconciliación.

"Es mucha información, entiendo que es muy aburrido que una pareja se separe en buenos términos. Si hubiera pasado (lo de los terceros en discordia) no hablaría así de Nico. Nosotros sabemos los motivos por los cuales nos separamos y son aburridísimos", indicó la actriz descartando cualquier tipo de conflicto.

"Fue de común acuerdo, estábamos una semana juntos y otra separados. Vamos y venimos hace un rato largo, después de 18 años no te separas de un día para el otro. Nuestros amigos ya lo sabían y la familia está dolida, no tenemos nada que ocultar. Esto tal vez sea un envión para empezar de cero", reconoció Gimena Accardi sobre la separación.

Y dejó en claro: "Hay mucho amor y estamos afrontando una separación y un tiempo. No sé qué puede pasar en diez años, sigo pensando que Nico es el amor de mi vida. Ahora estamos procesando esto. A veces uno necesita enconrarse, nos amamos profundamente, voy a matar por él toda mi vida".

Y tras los rumores que involucraron a Mercedes Oviedo y Andrés Gil en la historia de su separación, Accardi sentenció que no hay nada de cierto: "Hablamos con Mercedes, estamos todos en comunicación. No pasa nada. Diga lo que diga cuando se instalan las cosas van a seguir hablando. Con Andrés estamos de gira con la obra así que nos van a ver desayunando".

Gimena Accardi aclaró que no iniciaron ningún trámite de divorcio y volvió a reiterar que no se involucre a más gente en la separació que nada tiene que ver: "Dejen de ensuciar gente que no tiene nada que ver, eso necesitamos frenar. El vínculo sigue intacto solo que ahora probamos estar solos después de lucharla mucho tiempo", concluyó.

Video: Intrusos.