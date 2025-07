Con quién se juntó Susana Giménez luego de destrozar a Graciela Alfano en LAM

Y el domingo, tras estas picantes declaraciones, Luara Ubfal contó que Susana quedó afectada porque nunca había irrumpido mediáticamente en un programa para fulminar a una colega.

“Esta guerra tiene 37 años. Cuando Susana terminó de hablar con LAM, tuvo que tomar un tranquilizante”, afirmó la periodista en Infama. Y Marcela Tauro acotó: “Estaba muy alterada”. “Le hizo muy mal... Estaba mortificada”, cerró Ubfal

Luego se supo que Susana festejó el Dia del Amigo nada más y nada menos que con Mirtha Legrand. La diva de Telefe y la histórica conductora de El Trece se juntaron junto a la gran Teté Coustarot entre otras personas y La Chiqui compartió la imagen que se volvió viral en cuestión de minutos.

Mirtha Legrand

Como nunca antes, Susana Giménez le dijo de todo a Graciela Alfano: sus fuertes declaraciones

El viernes, Susana Giménez volvió a encender la polémica al lanzar explosivas declaraciones contra Graciela Alfano, en medio del debate por el icónico tapado que María Julia Alsogaray lució en una tapa de revista durante los años 90.

El conflicto entre estas dos figuras emblemáticas del espectáculo se reavivó cuando Alfano aseguró que la prenda en cuestión era suya, y no de Susana, como se había dicho anteriormente.

La primera en reaccionar fue la histórica conductora de Telefe, quien no dudó en responder con dureza: primero a través de mensajes de WhatsApp y luego en una comunicación telefónica con Ángel de Brito en LAM (América TV). “Este es mi tapado. ¡Qué mentirosa, patológica, loca de mierd*! Yo no necesito que me presten un tapado. ¡No estaba en Las Leñas!”, lanzó Susana en un mensaje dirigido a Graciela, durante su charla con el conductor del ciclo nocturno.

Tras ese primer cruce, Giménez decidió continuar su descargo en vivo, llamando directamente al programa para reafirmar su postura. “Estoy diciendo la verdad. Me hartó esta mina y no le voy a pedir disculpas”, aseguró con firmeza.

Además, respondió a una acusación previa de Alfano, quien había recordado un episodio ocurrido en Miami: “Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami, que todos ahí me dijeron que vos no querías que yo fuera". Frente a esto, Susana fue tajante: “Dijo que la hice echar de un restaurante en Miami y que se lo dijo el de Relaciones Públicas y nada que ver. ¿Cómo le vas a creer?".

Y finalizó con una frase aún más picante, que dejó a todos sorprendidos: “Trató de matarme, de hacerme brujerías… está loca".