Ivana Icardi no se guardó nada y una vez más fulminó a Wanda Nara: el insólito apodo que le puso

Y tras deslizar con ironía que cada vez que da su opinión sobre el enfrentamiento de su hermano y su ex le "hacen un mal de ojo" que la afecta durante muchas horas, no se amedrentó y expuso una profunda reflexión sobre el triste momento que atraviesan sus sobrinas, apoyando siempre a su hermano. "La mayoría de los niños cuando son adultos no te juzgan por cuánto dinero les diste a su madre. Te juzgan por el amor que le supiste dar. Y si tienen buena economía, ya ni te cuento. Así que no sufran esas dos hermosuras, tienen todo cubierto por su padre", expresó a corazón abierto.

En tanto, haciendo una comparación autorreferencial, arremetió letal contra Wanda: “¡Y ojo! Soy madre separada… me parece que en casos en los que a las mamás nos cuesta el doble todo, demuestra el tipo de persona que es tu expareja si no es capaz de hacer lo que corresponde. Pero cuando te pasás la vida llenándote la boca de lo millonaria que sos, de que tenés para vivir mil vidas. soluciónalo en el juzgado y callate la boca, en vez de dejar mal a la persona que elegiste como pareja. Porque no es una necesidad económica, es la necesidad de defenestrar y ensuciar una imagen”.

TW Ivana Icardi contra Wanda Nara 2

Ivana Icardi sorprendió al contar cómo cambió Mauro desde que está con la China Suárez

Desde que Mauro Icardi oficializó su romance con Eugenia "la China" Suárez, su hermana Ivana Icardi no dudó en expresar públicamente su apoyo a la pareja. Con entusiasmo, incluso anticipó su deseo de conocer a su nueva cuñada, marcando una clara diferencia con la mala relación que siempre mantuvo con Wanda Nara, a quien responsabiliza por el distanciamiento familiar.

En una reciente entrevista en la televisión española, Ivana reveló un gesto significativo por parte de Mauro: “Me felicitó por el cumpleaños después de mil años. Los dos me mandaron un mensaje, y él no me saludaba desde que cumplí, creo, 19 años”, confesó con alegría.

Consultada sobre si consideraba que la China Suárez había tenido que ver en esta reconciliación, fue contundente: “Sí. Yo creo que la China va a unir. Es una chica muy familiar también, le encantan las reuniones, estar todos juntos. Wanda era muy ‘mi familia’, la tuya allá”.

Tras la entrevista, Ivana respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y volvió a lanzar duras declaraciones contra Wanda. Ante la consulta de por qué suele hablar de ella si no recibe menciones públicas, respondió sin rodeos: “No es que hable mal. Hablo de lo que me hizo y de lo que hace, porque lo repite. No me extraña”.

Además, recordó episodios que marcaron su conflicto con la mediática: “Ella no tiene nada que decir de mí porque ni mi familia ni yo le hicimos nada. Yo empecé a hablar cuando me harté. Hizo que me defenestraran en la prensa, me denunció —una causa que quedó archivada porque no tenía sentido—, me acosó con bots insultándome a mí, a mi ex pareja, a mi entorno. Insultó a mi madre”, sentenció.