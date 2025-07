La sorpresiva foto del romántico paseo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en la Argentina

rodrigo de paul en argentina

En tanto, el futbolista aprovechó para pasar el día del amigo en la Argentina con sus amistades más cercanas. "Más de 20 años juntos", reposteó el deportista con una imagen junto a su grupo de amigos más fieles.

Y también claro aprovecha para estar con sus dos hijos, Francesca y Bautista, fruto de su relación con la modelo Camila Homs. Tini también está metida a full en su nuevo proyecto, el festival Futttura.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a fines de 2021 y fue confirmada públicamente en abril de 2022. Aquel romance duró aproximadamente un año y medio, terminando en agosto de 2023.

Sin embargo, a principios de 2025 surgieron rumores de reconciliación y fueron vistos juntos nuevamente en algunos eventos, lo que encendió las alarmas de una nueva oportunidad que se dieron como novios y que hoy ya es un hecho mostrándose juntos en público. E incluso hay trascendidos que hay planes de convivencia definitiva en el corto tiempo.

Hace unas semanas se conoció del collar con un dije de oro de un candado que tiene él mientras que la cantante luce un arito con una llave, prueba del gran momento que viven en el noviazgo.

El sorpresivo conflicto entre Rodrigo De Paul y Diego Simeone

Trascendió el motivo por el que el futbolista Rodrigo De Paul habría decidido dejar el Atlético de Madrid de España para mudarse a Miami ante las altas probabilidades que el equipo donde juega Messi compre su ficha en una cifra millonaria.

En un principio, en el mundo futbolero se especuló que esto tendría que ver con estar más cerca de su novia Tini Stoessel, ya que la cantante pasa mucho tiempo del año allí.

Sin embargo, Javier García Antolín derrumbó esta versión y en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, sugirió que la verdadera causa sería el quiebre en la relación entre el jugador y el entrenador argentino.

“Rodrigo De Paul quería seguir en el Atlético, pero le dijo al Cholo Simeone: ‘Vos me traicionaste. Me prometiste una renovación por tres o cuatro años y no cumpliste’”, relató Antolín.

“Esta temporada fue la mejor de De Paul en el club, pero el desastre en el Mundial de Clubes y las necesidades económicas del Atlético lo empujaron a la salida”, osbervó el periodista deportivo.