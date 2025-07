"No te hablo nunca más": picante cruce entre Lali Espósito y Ale Sergi por un participante en La Voz Argentina

En ese momento, el integrante de Miranda! se dirigió nuevamente a Valentino para remarcar la importancia de su elección: "Para que sepas que no nos importa pelearnos con una gran amiga y una excelente artista. Preferimos tenerte a vos en nuestro equipo. Tan importante sos para el equipo Miranda! que hemos decidido hasta casi perder una amistad".

"Yo espero que consideres esta situación, para que veas hasta qué punto nos jugaríamos por vos", insistió Sergi.

Sin embargo, Valentino optó por unirse al equipo de Lali, lo que generó una divertida reacción de Ale: "Quedamos mal con vos y nos quedamos sin participante".

Finalmente, mientras comentaban lo ocurrido, Ale le dijo a Juliana con humor: "Uy, va a venir ahora con unos aires que ni te digo", en referencia a la victoria de Lali en esa ronda.

Embed

Un participante se cayó en plena entrada a escena y su reacción fue contundente: “Qué bronca”

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), el participante Brandon Rivero protagonizó un momento tan inesperado como divertido: sufrió una caída justo antes de comenzar su audición, lo que tomó por sorpresa tanto al público como al jurado.

Después de que Luck Ra girara su silla y lo eligiera para formar parte de su equipo, Brandon se refirió al incidente con una mezcla de humor y vergüenza. "Me da bronca, qué pel..., cómo me caí", expresó, provocando carcajadas entre los presentes en el estudio.

Fue entonces cuando Lali Espósito intervino para explicar lo que había sucedido fuera de cámara: "Vamos a contar esto porque el público no lo vio. Cuando él estaba entrando, te diste un terrible palo, no lo vimos nosotros porque estábamos dados vuelta".

"Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo", agregó Brandon, aún entre risas. Juliana Gattas, integrante del dúo Miranda!, no tardó en hacer una broma: "Es tu marca", a lo que Lali sumó con picardía: "Ahora, antes de cada show, te pegás un buen palo".

Al finalizar su presentación, el joven saludó a los coaches con entusiasmo. Mientras los abrazaba, en la pantalla del estudio se reprodujo el video de su caída, lo que generó una ola de risas tanto en el jurado como en el público presente.