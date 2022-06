Daniela Cardone recordó el momento más duro de su vida: "Perdí a un hijo"

Daniela Cardone recordó que ella atravesó por una hecho similar al que vivió Pampita.

"Lleva mucho tiempo poder entender la pérdida de un hijo. ¡Crees que te morís! ¡Es muy fuerte!", comentó la ex modelo y reveló su historia personal: "Después de Junior, mi primero hijo, al año, yo perdí un bebé. Nació antes de tiempo y vivió un día".

Cardone mencionó que, al principio, le costó mucho procesar el duelo. "Yo no lo podía creer. Fue tremendo", acotó.

La panelista destacó que logró salir adelante con ayuda de su familia. "Tenés que seguir adelante y tenés que estar fuerte. Mi mamá, mis amigos y mis hijos que ayudaron porque yo estaba como ausente", afirmó.

Por último, Cardone aseguró que su hijo está por siempre en su corazón. "Es un ángel que está siempre con vos", sentenció.

El profundo dolor de Daniela Cardone por la trágica muerte de su hermano

Hace unos meses, Daniela Cardone confirmó en LAM (América TV), que el cuerpo de su hermano fue encontrado en una construcción en Viedma, provincia de Río Negro.

Las autoridades de esa ciudad informaron que hallaron un cuerpo. Después de unas horas, la Policía precisó que se trataba de Fabio Cardone.

"Hoy nos enteramos. Primero no sabía si era o no, pero al mediodía nos confirmaron que se trataba de Fabio. Ahora, le están haciendo la autopsia", afirmó la ex modelo en diálogo con LAM.