Quién fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano

Luego, Darío fue el segundo participante en salir de la placa de nominados. El jugador sacó el 0,4 por ciento de los votos. Más adelante, el presentador le informó a Martín que seguía en el reality. El Chino se quedó en el juego al obtener el 0,6 por ciento de los votos. Al conocerse el porcentaje de Martín, Del Moro indicó sobre la picante placa: "Todo pasa por otro lado, la tensión está en otro lado".

Inmediatamente, el conductor volvió a entrar a la casa y reveló que Emmanuel salía de placa. El peluquero sacó el 4,2 por ciento de los votos.

Pasada la medianoche, Del Moro anunció que Mauro tenía que abandonar la casa Gran Hermano. El público decidió que Furia se quedara en el reality con el 42,2 por ciento de los votos. En tanto, el joven de Villa Urquiza obtuvo el 57,8 por ciento de los votos.

La tatuada, después del violento cruce que tuvo con Mauro la semana pasada, hizo las paces con él y lo despidió a los besos, con lágrimas en los ojos.

Furia se descontroló en Gran Hermano y amenazó con golpear a Darío: "Te voy a romper la cabeza"

Furia se prepara para vivir una gala caliente el domingo en Gran Hermano. La estratega está en placa y, según las encuestas, el mano a mano será con Mauro D'Alessio, con quien se ha enfrentado de manera feroz días atrás.

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas, Juliana Scaglione apuntó a Darío Martínez Corti, a quien amenazó con darle un golpe después de escuchar un comentario que no le gustó nada.

"A mí con todo esto de Mauro, Darío me dijo: 'vos te podes ir igual'. Le contesté: 'no le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza'. Se lo dije", relató Furia, en una charla con Virginia Demo.

Juliana no soportó que Darío le haya cuestionado el duro cruce que protagonizó con Mauro y revalidó su accionar. "Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Dario porque es un machista de m....", remató, tajante.