Escándalo en Gran Hermano: Florencia escupió una olla con la comida de sus compañeros y exigen su expulsión

Por esa actitud, que es desagradable y puede ser perjudicial para los integrantes del reality, los fans de Gran Hermano piden que Florencia sea inmediatamente expulsada.

En la grabación se puede percibir que la joven de Temperley observa a los costados para constatar que nadie la ve. Al darse cuenta que está sola, se anima a hacer semejante acto despreciable.

Gran Hermano: la desagradable costumbre de Florencia que indignó a Santiago del Moro y a sus compañeros

Florencia Regidor tiene un claro enemigo desde antes de entrar a Gran Hermano, Telefe, y que ella misma dejó claro en su presentación en el reality: no le gusta bañarse.

"No me gusta bañarme, me lavo los sobacos. Me hago baño polaco pero no me lavo el pelo. ¿Está mal?", decía entre risas y sincera la joven de Temperley.

Lo cierto es que esta desagradable actitud de la participante ya no pasa inadvertida para sus compañeros de casa, quienes le consultan por los días que lleva sin asearse.

Mauro D' Alessio le preguntó a Flor: "¿Hace cuánto que no te bañas?". Y con cierta duda y haciendo cuentas la joven contestó: "Ayer no, antes de ayer tampoco...".

"¡Desde el martes!", exclamó con sorpresa Mauro. "No sé si desde el martes o desde el lunes", le aclaró ella. "¡Qué hija de mil!", lanzó el ex rugbier.

Incluso, Virginia Demo se mostró sorprendida al ver a Flor salir limpia de la ducha con su pelo mojado y fue tema en de mesa grupal lo poco que se baña.

"Yo esto no lo puedo creer. Acá nos bañamos todos los días, ¿no? Me dicen que en Europa no pero acá estamos en la Argentina, chicos. Bueno, parece que Flor no", comentó por su parte el conductor Santiago del Moro al presentar el video.