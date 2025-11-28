Maxi López en la mira en MasterChef Celebrity: la bronca de los participantes por ser "el favorito"

Luego, en la charla individual a cámara, el Turco Claudio Husaín comentó sorprendido sobre su compañero: "¿Cuántos beneficios va a tener Maxi? De verdad les digo".

Cabe recordar que en la gala el ex de Wanda Nara cocinó el mejor plato y así ganó la medalla dorada. Y en el desafío rápido, elaboró el mejor trago por que obtuvo un nuevo beneficio: podía elegir un integrante del jurado para que lo ayudé en el emplatado y el ex futbolista se inclinó por Germán Martitegui.

El ex de Wanda Nara optó tener los consejos de Martitegui, quien lo defendió ante los cuestionamientos de algunos de sus compañeros: "Se ganó todo lo que tiene", retrucó el chef.

Maxi López confesó qué le dijo Wanda Nara de los días de Mauro Icardi en la Argentina

Maxi López habló en el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) y se refirió a varios temas, entre ellos, contó qué le dijo Wanda Nara acerca de los días de Mauro Icardi y la China Suárez en la Argentina.

Primero le consultaron si vio las entrevistas de Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán, a lo que el ex futbolista explicó: "No, no opino, te digo la verdad, me concentro en mis chicos, en mi familia, en mi pareja y este me quedo con eso. No la vi sinceramente. Mario es un periodista que me encanta, siempre tuve buena onda con él. Mario ya me entrevistó varias veces, desde los inicios en River. Me parece un pibe súper inteligente, tiene solo un defecto: que es hincha de Boca".

Luego le preguntaron si iría al programa de la One y ahí reconoció que es "más team Susana" y cómo notó a Wanda Nara tras los días de Icardi con su actual pareja en el país.

"Me parece que estuvo bueno que él pase tiempo con las hijas. Yo a Wanda la vi bien, no me dijo nada fuera de lugar, pasaron tiempo con el padre y esa es la idea", comentó el ex futbolista.

Y dejó en claro que no tendría problemas en que sus hijos vean a Mauro Icardi en caso que se de esa situación: "No, ya lo dije en otro lugar también, o sea, yo me acomodo a la vida de mis hijos. Hoy mis hijos tienen fútbol, sus novias, su escuela. Yo me acomodo a lo que ellos tengan y vengo a acompañar, como lo hice siempre".