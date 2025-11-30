A24.com

Wanda Nara pinchó a Andy Chango y él respondió con una frase fulminante sobre Maxi López en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity se vivió un tremendo ida y vuelta entre Wanda Nara y Andy Chango. ¡Mirá!

30 nov 2025, 22:48
Este domingo MasterChef Celebrity (Telefe) regaló uno de los momentos más desopilantes de la gala. Wanda Nara, fiel a su estilo filoso, lanzó un comentario picante a Andy Chango y el músico, rápido de reflejos, no dudó en devolverle la chicana con humor.

Todo comenzó apenas arrancó el programa, cuando la conductora comentó: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi (Giardina)". La respuesta de Chango fue inmediata y teatral: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Wanda, lejos de quedarse callada, redobló la apuesta: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?". Andy, con ironía, retrucó: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". La ocurrencia desató carcajadas en todo el estudio.

La conductora intentó corregirlo: "No, te contó mal tu amigo", pero el músico prefirió no seguir alimentando la polémica y más tarde, en su entrevista individual, aclaró: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".

El cruce dejó en claro que la química entre Wanda y Andy es garantía de momentos divertidos y que el reality no solo se disfruta por la cocina, sino también por los inesperados diálogos que hacen reír a todos.

Qué participante de MasterChef Celebrity le confesó a Wanda Nara que Maxi López sería su pareja ideal

En MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una escena descontracturada y llena de humor cuando Andy Chango le reveló a Wanda Nara cómo imagina a su pareja ideal, dejando a todos los presentes sorprendidos por su ocurrencia.

La situación comenzó cuando la conductora se acercó a la estación del músico y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".

Con su estilo irónico, Andy respondió: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda no se quedó atrás y retrucó: "Pero son el agua y el aceite", sumando: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".

El artista replicó sin dudar: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".

La conversación tomó un giro divertido cuando Wanda le preguntó directamente: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su respuesta: "Como Maxi pero mujer". Y agregó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".

Fiel a su estilo pícaro, Wanda lo corrigió con una broma: "O sea, millonaria". Andy aclaró entre risas: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".

Finalmente, Wanda cerró el intercambio con una definición filosa que desató carcajadas en el estudio: "Yo te voy a decir cómo es Maxi: millonario y mujeriego".

