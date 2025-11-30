Wanda Nara pinchó a Andy Chango y él respondió con una frase fulminante sobre Maxi López en MasterChef Celebrity

El cruce dejó en claro que la química entre Wanda y Andy es garantía de momentos divertidos y que el reality no solo se disfruta por la cocina, sino también por los inesperados diálogos que hacen reír a todos.

Qué participante de MasterChef Celebrity le confesó a Wanda Nara que Maxi López sería su pareja ideal

En MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una escena descontracturada y llena de humor cuando Andy Chango le reveló a Wanda Nara cómo imagina a su pareja ideal, dejando a todos los presentes sorprendidos por su ocurrencia.

La situación comenzó cuando la conductora se acercó a la estación del músico y le comentó: "Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?".

Con su estilo irónico, Andy respondió: "Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso". Wanda no se quedó atrás y retrucó: "Pero son el agua y el aceite", sumando: "Yo a Maxi lo conozco mucho y a vos no tanto".

El artista replicó sin dudar: "A veces pasa eso, justamente lo complementario te hace atractivo al otro".

La conversación tomó un giro divertido cuando Wanda le preguntó directamente: "¿Cómo es la mujer ideal para Andy?". Chango sorprendió con su respuesta: "Como Maxi pero mujer". Y agregó: "Sí, que me haga sentir protegido, querido".

Fiel a su estilo pícaro, Wanda lo corrigió con una broma: "O sea, millonaria". Andy aclaró entre risas: "No, Wandi, no dije eso, que me acepte como soy", y sumó: "Sí que me dé un poco de champán como el otro día".

Finalmente, Wanda cerró el intercambio con una definición filosa que desató carcajadas en el estudio: "Yo te voy a decir cómo es Maxi: millonario y mujeriego".