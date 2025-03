Revelan el verdadero y polémico motivo de la separación de Coti Romero y Nacho Castañares

coti romero.jpg

Así, mientras Coti hizo hincapié en la inestabilidad emocional que precisa resolver para poder relacionarse tranquila con otra persona, Castañares le pidió a su fandom que no busquen nada detrás de la decisión "porque no lo hay", lo cierto es que se filtró el trasfondo de sus constantes idas y vueltas sentimentales.

“Uno de los conflictos que tenían, de los 125, es que ella quería que él vaya más seguido a Corrientes a ver a su familia”, confió el conductor de LAM e inmediatamente deslizó que Castañares no pierde el tiempo. “Nacho no descansa, con esa carita de bueno, así como lo ves”, deslizó picante el conductor de América TV.

nacho castañares.jpg

Coti Romero rompió el silencio tras su separación de Nacho Castañares: "Desquiciada"

El domingo Nacho Castañares confirmó la separación de Coti Romero luego de unos meses de novios. Los ex Gran Hermano pusieron punto final al vínculo de común acuerdo y eligieron seguir sus caminos por separado al considerar lo mejor para los dos.

“No estamos más juntos con Co. No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo ni siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo”, explicó el joven.

Tras el comunicado de Nacho, Coti se refirió a las razones que los llevó a terminar con la relación. "Me despido de alguien que me hizo tan feliz porque el amor que tengo es tan grande que prefiero que se quede así y recordarlo tan lindo", indicó la correntina.

"Me permití estar mal y abrazar el dolor y eso está bien. Siempre trato de remediar mi error o al menos disculparme. Estoy bien. Soy muy afortunada de la vida que me tocó", agregó Coti Romero, quien destacó el apoyo de su familia y amistades en este difícil momento.

Sobre las razones que derivaron en la separación de Nacho Castañares, Coti explicó: "Siempre le voy a guardar un pedacito de mi corazón. A veces no alcanza, a veces existe mucha conexión, pero no es el momento. Ustedes saben lo hermosa persona que es, así que mi cariño siempre va a estar ahí".

Coti Romero además compartió una selfie desde su cuenta en Instagram donde contó que primero lloró y luego se mostró sonriente: "Estoy llorando, me miré al espejo y me empecé a reír", explicó.

Y después en un video se mostró se mostró a pura risa y comentó: "Estoy completamente desquiciada, tengo más párpados que ojos".