Lourdes se hartó y explotó contra Devi en Gran Hermano: "¡No te hagas el copado porque me votaste!"

Sin embargo, Lourdes se lo tomó a mal y estalló: “Dejá de hacerte el importante y el copado”. Devi respondió: “Lulú, con vos separá las cosas. Si querés lo hablamos en privado o adelante de quien vos quieras. No me nombres así, no me amenaces”.

Visiblemente enojada, Lourdes retrucó: “¿Querés que arranque yo con comentarios bajos? No, no los hago. Yo no amenazo como hacés vos. Seguí amenazando, que así te fue. Gracias a mí levantaste un montón cuando te peleaste conmigo, y vos mismo me lo agradeciste diciendo que te di rating cuando yo salía primera de placa y vos quedabas en un versus con resultado positivo. Ahora estoy yo al revés y no me hago la viva. No te hagás, porque vos también me votaste. Me hiciste campaña cuatro veces y no me fui. Voy a gritar todo lo que quiera”.

Cansado, Devi le contestó: “Yo la verdad no tengo nada que esconder, y a vos te banqué siempre. Te banqué cosas gruesas”. “¿Y qué me importa? ¿Qué cosas gruesas? Dejame de romper las pelotas, a mí no me vas a venir a amenazar. Esto es un juego”, se defendió Lourdes.

Finalmente, intervino Sandra Priore, quien cuestionó a Devi y le preguntó cuál era su problema. “No tengo ningún problema, sólo que ustedes se manejan con códigos muy distintos a los míos. Pero vos, Lourdes, empezaste a picarla desde antes. Yo jamás pierdo los códigos”, cerró, ofendido, Devi.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024

En una nueva gala de Gran Hermano 2024(Telefe), los participantes volvieron a votar y este miércoles se conocieron a los nominados.

Cabe recordar que el último martes Chiara Mancuso fue sancionada por el ojo que todo lo ve al hacer referencia a un grito del exterior y quedó nominada.

Los participantes, en el confesionario

Tato Algorta fue por Lourdes Ciccarone (2) y Gabriela Gianatassio (1).

Luz Tito nominó a Gabriela (2) y a Juan Pablo De Vigili (1).

Katia 'La Tana' Fenocchio le dio dos votos a Juan Pablo y uno a Lucía Patrone.

Eugenia Ruiz votó a Sandra Priore (2) y a Lourdes (1). (Votos anulados)

Lucía fue por Lourdes (2) y a Gabriela (1).

Gabriela votó a Luz (2) y Juan Pablo (1).

Sandra Priore nominó a Gabriela (2) y a Juan Pablo (1).

Selva Pérez votó a Sandra (2) y a Lourdes (1).

Chiara fue por Luz (2) y a Juan Pablo (1).

Ulises Apóstolo votó a Luz (2) y a La Tana (1).

Juan Pablo le dio dos votos a La Tana y uno a Lourdes.

Lourdes nominó a Juan Pablo (2) y a Lucía (1).

Los visitantes, en el confesionario

Pablo, el amigo de Selva Pérez, votó a La Tana (2) y a Lucía (1).

Titi, la hermana de Eugenia Ruiz, nominó a Sandra (2) y a Lourdes (1).

Por lo tanto, quedaron nominados Chiara, Juan Pablo, Lourdes, Gabriela y Luz y ellos deberán enfrentarse el próximo domingo en una placa negativa.