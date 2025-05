Se filtró quién fue la tercera en discordia que provocó la separación de Coti Romero y Nacho Castañares

En LAM, América Tv, Fefe Bongiorno comentó acerca de esta situación sobre la razón detrás del particular obsequio de Coti a su ex novio: "Se viralizó que Nacho le había dado like a un reel de Instagram a una piba hace dos semanas. No tiene nada de malo".

Embed

Y agregó: "Él me explicó que no es que se fue a buscar un reel viejo, sino que empezó a seguir a esta chica y le apareció uno de los últimos reels que subió. Me dijo que no estuvo con nadie ni le interesa estar con nadie".

En este sentido, Yanina Latorre apuntó contra el accionar de Coti Romero: "Hacen malabares los ex hermanitos para que no se crucen, él no quiere saber nada porque es muy tóxica".

Y Pepe Ochoa lanzó: "Coti piensa y asegura que Nacho está garch... con Sabrina de Gran Hermano. No lo tengo confirmado, digo que ella piensa eso".

Coti Romero y Nacho Castañares.jpeg

Coti Romero habló de Alex Caniggia y dio una categórica sentencia sobre Nacho Castañares: "No hay..."

Alex Caniggia y Coti Romero se vieron relacionados desde las redes sociales después de algunos likes del ex de Melody Luz a fotos de la ex de Nacho Castañares.

Lo cierto es que a poco de confirmarse públicamente la ruptura de la pareja que nació en el reality El hotel de los famosos, El Trece, desde las redes se generó un gran revuelo por los últimos guiños en redes del Emperador a la Gran Hermano, Coti.

Juariu detectó que Alex Caniggia está a puro like con Coti Romero en su cuenta de Instagram y mostró las pruebas al respecto. “Un recién separado que está meta like a una chica. Ojo aquí”, comentaba la especialista virtual.

En este sentido, ante la sorpresa que generaron los me gusta de Alex a Coti, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con la correntina, quien aclaró si lo conoce en persona y qué vinculo tiene con el mediático conductor.

"Nos seguíamos hace un montón porque fui a su programa y nada más que eso, no hablamos ni nada", reconoció Coti Romero. Y en cuanto al final de su noviazgo con Nacho Castañares, Coti fue terminante de cara a una posible reconciliación a futuro.

"No hay más nada, no hablamos ni nada y es definitivo", concluyó Romero sobre su separación de Nacho confirmada en el verano 2025.