Mauro Icardi se hartó de las acusaciones de Wanda Nara y arrojó un duro comunicado: "Se iba con los amantes"

“No comparte los quilombos entre los abogados, porque entorpece el fin y no es su responsabilidad. ‘No fui al colegio porque mis abogadas me lo recomendaron. Si yo aparezco ahí, estoy avalando y contradiciendo. Lo siento y no me gusta hacerlo porque sé que son mis hijas y las amo, pero son las mismas abogadas que me piden esto’”, añadió.

“‘Si después contradigo órdenes, se me acusa de no respetar el laburo de ellas. Estoy cansado de que se me tilde de irresponsable o de mal padre, cuando lo que hago es tratar de seguir lo que me indican. No autoricé, nadie es mi vocera, ni mis abogadas’”, señaló.

Y por último dijo: “‘Fui padre de cinco chicos durante muchos años, incluso cuando su madre me los dejaba para verse con sus amantes en Argentina. Yo esto lo voy a decir públicamente pronto‘”.

wanda nara lam mauro icardi.jpg

Se conocieron las pericias psiquiátricas de Mauro Icardi que Wanda Nara denunció como desaparecidas

En una nota con LAM, América Tv, Wanda Nara habló sobre incumplimiento de Mauro Icardi en la revinculación con sus hijas y aseguró que en el expediente de la causa sus pericias psicológicas habían desaparecido.

Bajo este contexto, Yanina Latorre desmintió dicha acusación en Sálvese Quien Pueda y mostró el expediente con los detalles de las pericias que fueron realizadas al futbolista.

"Quiero decir que está en el mismo expediente, no es que lo sacaron, está atrás. No es un hoja separada y la encontré, termine Wanda y empieza Icardi. Nadie lo voló del expediente. Con una fuente judicial, pedí que busque el expediente y está", aseguró Yanina con el documento en mano.

Luego de dar detalles sobre las pericias de ambos, la conductora también leyó la conclusión general de la evaluación y leyó: "Hay una marcada dificultad en los acuerdos de coparentalidad. Desde la separación no han logrado establecer acuerdos sobre la distribución de las responsabilidades".

“Si bien la problemática que surge de los relatos de los entrevistados se trata de una conflictiva entre adultos, los niños se ven afectados por la misma. Ninguno de los adultos ha logrado priorizar y resguardar a los niños involucrados", comunicó.