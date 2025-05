Charlotte Caniggia contó la verdad de su relación con Melody Luz tras la separación de su hermano

Por otro lado, Charlotte Caniggia también se expresó sobre su vínculo personal con sus padres, años después de la gran crisis entre ellos. "Estamos muy bien, mejorando. Por suerte, la familia mejor", manifestó y también expresó su sorpresa por este presente feliz: "Está todo tranquilo, chicos".

"Re hablo con mi papá. El otro día fui a verlo. El tema es que yo soy muy reservada, no me gusta subir fotos de mi familia, ni de mi sobrina", contó Charlotte Caniggia.

"Yo soy perfil bajo, hago show en la tele, pero de mi vida, nada", manifestó la influencer. Además, se sinceró sobre el vínculo de Álex con su mamá: "Ahí anda la cosa. Todo se puede solucionar, creo".

Melody Luz apuntó fuerte otra vez contra Alex Caniggia y confirmó a ¿su nuevo novio?

Hace dos semanas anunciaron en LAM (América TV) la separación de Alex Caniggia y Melody Luz y tras varios días, el fin de semana la bailarina habló en sus redes sociales sobre su ruptura a fines .

Cabe recordar que, tras los rumores de romance, PrimiciasYa pudo saber que Luz habría comenzado a salir con el famoso cocinero Santiago del Azar.

"Fueron a cenar al restó de él (Tribu), que tiene en San Isidro. Se los vio muy acaramelados", le habían dicho a este portal testigos que presenciaron ese tierno momento.

A través de sus redes sociales, la mamá de Venezia expresó entonces: "Los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa".

Inmediatamente, sin dar detalles de su separación, aseguró: "No fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones y siento que me lo merezco". "Merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago", siguió Melody.

Por último se refirió a Caniggia y manifestó: "A él solo le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija".