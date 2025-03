Nacho Castañares confirmó su separación de Coti Romero con un sentido mensaje: "No sé si es la forma"

“No estamos más juntos con Co”, afirmó el influencer y continuó: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo ni siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo”.

“Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”, remarcó Castañares.

Y siguió: “El amor es inmenso y el respeto aún más. Solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día, pero también sabiendo eso es lo único que pudo para ella como para mí”.

Por último, Nacho les agradeció a sus seguidores. “Gracias por acompañarnos siempre”, cerró.

nacho castañares_separación.jpg

Coti Romero denunció que fue víctima de una terrible estafa: "Me deben muchísima plata"

En las últimas horas Coti Romero acudió a sus redes sociales para denunciar que fue victima de una importante estafa que le sacó mucha plata y así prevenir a sus seguidores que no caigan en la misma.

“Un día recibimos un mensaje de un tal Bruno Schol que nos propone trabajar. Todo bien, perfecto, súper bien, pagó, tardó un poco, pero pagó", comenzó contando la influencer mostrando una foto de la persona en cuestión.

Sin embargo, luego la contactó para volver a trabajar pero ahí las cosas cambiaron y nunca les pagó. "Nosotros obviamente confiamos y, les recalco, no es a mí a la única persona que cag…, se lo hizo a un montón de gente y a todos les dice cosas distintas para que tengan lástima, porque él utiliza el recurso de la lástima”, expresó.

"En un momento dice que el no era el de la foto. Ya estaba pensando que si yo lo escrachaba...¿Qué clase de persona? Gracias a Dios, yo no necesito esa plata en sí, no es de vida o muerte digamos, pero es mi laburo, o sea imagínense. De igual manera aun así me dolía mucho más por Carlita, porque esa plata que la habíamos ganado también era parte de ella, porque claramente lo trabajamos así por comisión”, remarcó.

Por el momento, Coti aseguró que la situación quedó sin resolver luego de tres meses y planteó: "A mi me deben muchísima plata. En un momento yo dije 'que el karma se encargue', porque se que va a suceder. Pero después pensé que no lo voy a dejar así porque no puede andar cagando a otras personas por ahí".