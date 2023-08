Ricardo Darín salió al cruce con un tuitero por un falso comentario político

"Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, comentó esta persona en Twitter.

Ricardo Darín

Con respecto a este sentido, luego sostuvo: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

No obstante, después de varias críticas sobre lo ocurrido, el propio usuario de twitter arrojó: "Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”.

Pero lo peor para esta persona es que, un minuto después, el propio Ricardo Darín salió al cruce y aclaró de manera contundente que eso no fue verdad “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.

Ricardo Darín

Durísimo tuit de Lali Espósito ante el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

Los llamativos resultados de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sorprendieron a más de uno y los famosos se expresaron al respecto, luego de que Javier Milei (La Libertad Avanza) se convirtiera en el candidato más votado.

Lali Espósito, una de las artistas que se refirió a las elecciones de este domingo, fue contundente con su mensaje y tuiteó: "Qué peligroso. Qué triste".

La publicación, que tuvo más de 64 mil likes, recibió varios comentarios a favor del libertario. "Peligroso es vivir con 120% de inflación y 50% de pobreza, genia"; "Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos"; "Peligrosos son los que están", decían algunos de los mensajes.

Horas antes, la cantante pop había escrito en sus redes sociales: “¿Ya votaron, che? Cuenten”. Ahí, Moria Casán, muy compinche con Lali, le había respondido: “Por votar. Con ganas de penetrar la urna. ¡Aguante la democracia! Love, reina”.