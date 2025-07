Sabrina Rojas habló del video con Nicolás González y explicó qué pasó realmente

Embed

Y acto seguido, detalló: "Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados".

Asimismo, agregó que "la conversación fue muy tonta". Y confesó: "Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música".

"Le digo 'vos sos muy joven'... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Había gente que se alborotaba y me dice 'vos no sabés quién soy yo' y me cuenta y le digo 'mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos'. Y ahí terminó todo... Y me fui sola, nadie chapó con nadie", afirmó tajante.

En tanto, por último Rojas confesó entre risas: "Al otro día le conté a mis hijos. Fausto me dice '¿no le pediste una foto?' y Esperanza, mirá qué sabia..., me dice: 'si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio'. Pero nada que ver, él tiene novia".

Sabrina Rojas aclara rumor con Nico González - captura Pasó en América

Bomba en LAM: vinculan a Sabrina Rojas con un jugador de la Selección Argentina y estalla la polémica

Este lunes en pleno vivo de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito todas las noches en la pantalla de América TV, el panelista Pepe Ochoa soltó una primicia que revolucionó a todos en el programa: Sabrina Rojas estaría iniciando un romance con un futbolista de la Selección Argentina que actualmente juega en la Juventus.

“Es Nico González”, disparó sin vueltas el comunicador, y agregó algunos detalles que encendieron aún más la versión: “Estuvo muy acaramelada toda la noche. Estuvieron el fin de semana en Chana toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron juntos”.

Embed

Sin embargo, la información no tardó en generar controversia. Ocurre que Julieta Argenta, una de las angelitas, lo cruzó en vivo con un dato clave: el jugador estaría en pareja. “Están hace mucho. Ahora estoy viendo su Instagram, hasta el 25 de mayo estaban juntos”, comentó, haciendo alusión a la relación del futbolista con Paloma Silberberg.

“Por ahí están separados”, acotó entonces Yanina Latorre, dejando abierta la posibilidad de una ruptura reciente minutos antes de que comenzase Pasó en América y Sabrina Rojas aclarase la realidad del encuentro con el campeón del mundo.